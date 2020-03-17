Лучшие по профессии — 2019: закройщица ОАО «Глусские Бытуслуги» Раиса Селиванова

Источник материала: Радзiма



Она хорошо помнит то время, когда в ателье местного КБО от заказчиков не было отбоя, она тогда работала здесь швеей, а затем — закройщиком. «Магазины когда-то не отличались большим разнообразием модной одежды, на рынке ее тоже не было, да и рынков в таком виде и с таким товаром, как сейчас, не было, поэтому мы много шили, — рассказывает закройщица ОАО «Глусские Бытуслуги» Раиса Селиванова. — Сейчас заказов на индивидуальный пошив одежды нет, во-первых, есть, где купить — на любой вкус и кошелек, во-вторых, пошив обходится дороже: нужна ткань, фурнитура, сам заказ денег стоит, плюс время, пока сошьют изделие, — люди от этого уже отвыкли. Поэтому у нас в «Бытуслугах» я занимаюсь ремонтом одежды, выполняю небольшие заказы на пошив спецодежды, постельного белья, полотенец, шью подушки, другие изделия».

Раиса Петровна, можно сказать, старожил этого предприятия, работник с 40-летним трудовым стажем, из которого 36 лет отработала именно в «Глусских Бытуслугах» (разумеется, предприятие за это время сменило не одно название). Свое дело она любит, знает, считает его важным и нужным и относится к нему со всей ответственностью — и раньше, когда шила вещи для конкретных клиентов, и сейчас, когда выполняет заказы по массовому пошиву. Трудолюбие своей работницы, ее профессионализм, исполнительность, умение выделить главное и грамотно организовать свою работу отмечает и главный инженер предприятия Мария Крупина. Плановые задания Раиса Селиванова выполняет в среднем на 120 процентов, а клиенты всегда довольны качеством ее работы. Несмотря на то, что индивидуальный пошив одежды, как уже отмечено, не так популярен, как раньше, умение шить Раиса Петровна считает очень важным и нужным для любой женщины, это тот навык, который за плечами не носить, он пригодится всегда. За это она когда-то и выбрала себе профессию, стала настоящим мастером и добилась в ней признания: по итогам работы за 2019 год Раиса Селиванова признана лучшим работником бытового обслуживания.