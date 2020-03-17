В выходные не будут работать пять станций метро. Стало известно, какой транспорт пустят взамен

Источник материала: Tut.by

В Минске в ближайшие выходные (21 и 22 марта) не будут работать пять станций метро. Это нужно, чтобы сделать примыкание новой ветки метро. «Столичный транспорт и связь» сообщает, какой транспорт пустят взамен на закрытом участке.

В субботу и воскресенье 21 и 22 марта поезда метро на Автозаводской линии будут ездить только на участке «Могилевская» — «Фрунзенская». Станции «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная» в эти дни будут закрыты. В обычном режиме метро возобновит работу в понедельник 23 марта в 5.30 утра.

Вот какие маршруты будут дублировать метро на закрытом участке.



Изображение: «Столичный транспорт и связь»

Организуются скоростные автобусы № 913С «Ст.м. Каменная горка — ст.м. Октябрьская». У них будут остановки:

— станция метро «Каменная горка»;

— станция метро «Кунцевщина»;

— станция метро «Спортивная»;

— станция метро «Пушкинская»;

— Кальварийская (у станции метро «Молодежная»);

— станция метро «Фрунзенская»;

— Замчище (у станции метро «Немига», только в прямом направлении);

— Ленина (у станции метро «Октябрьская»).

Время работы — с 5.15 до 1.05. Интервал движения 2−4 минуты.

Также от станции «Каменная горка» до «Фрунзенской» можно будет доехать троллейбусами № 13 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал» и № 13Д «ДС Запад-3 — Городской Вал».

Время работы — с 5.20 до 1.00. Интервал 6−8 минут.

Для проезда к станциям Московской линии метро предлагаем также пользоваться альтернативными вариантами:

от станции «Каменная горка» до «Петровщины» — троллейбусами № 25 и дополнительным № 25Д «ДС Кунцевщина — ст.м. Петровщина»;

от станций «Кунцевщина», «Спортивная» до «Михалово» — троллейбусом № 31;

от станций метро «Спортивная», «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина» — троллейбусом № 44;

от станции «Пушкинская» до «Михалово» — троллейбусами № 10, 39, 47;

от станции «Пушкинская» до станции «Академия наук» — троллейбусом № 33.

На указанных маршрутах будет увеличено количество подвижного состава.