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В выходные не будут работать пять станций метро. Стало известно, какой транспорт пустят взамен
17.03.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в ближайшие выходные (21 и 22 марта) не будут работать пять станций метро. Это нужно, чтобы сделать примыкание новой ветки метро. «Столичный транспорт и связь» сообщает, какой транспорт пустят взамен на закрытом участке.
В субботу и воскресенье 21 и 22 марта поезда метро на Автозаводской линии будут ездить только на участке «Могилевская» — «Фрунзенская». Станции «Каменная Горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная» в эти дни будут закрыты. В обычном режиме метро возобновит работу в понедельник 23 марта в 5.30 утра.
Вот какие маршруты будут дублировать метро на закрытом участке.
Организуются скоростные автобусы № 913С «Ст.м. Каменная горка — ст.м. Октябрьская». У них будут остановки:
— станция метро «Каменная горка»;
— станция метро «Кунцевщина»;
— станция метро «Спортивная»;
— станция метро «Пушкинская»;
— Кальварийская (у станции метро «Молодежная»);
— станция метро «Фрунзенская»;
— Замчище (у станции метро «Немига», только в прямом направлении);
— Ленина (у станции метро «Октябрьская»).
Время работы — с 5.15 до 1.05. Интервал движения 2−4 минуты.
Также от станции «Каменная горка» до «Фрунзенской» можно будет доехать троллейбусами № 13 «ДС Сухарево-5 — Городской Вал» и № 13Д «ДС Запад-3 — Городской Вал».
Время работы — с 5.20 до 1.00. Интервал 6−8 минут.
Для проезда к станциям Московской линии метро предлагаем также пользоваться альтернативными вариантами:
На указанных маршрутах будет увеличено количество подвижного состава.
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В Минске в ближайшие выходные (21 и 22 марта) не будут работать пять станций метро. Это нужно, чтобы сделать примыкание новой ветки метро. «Столичный транспорт и...
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