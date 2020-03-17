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Витебская фабрика начала шить медицинские маски

17.03.2020 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебская фабрика «Знамя индустриализации» по заказу предприятия «Фармация» начала шить многоразовые медицинские марлевые маски, пишут «Витьбичи».

Ежедневно 35 швей отшивают около 5 тысяч масок, к этой работе привлекли и инженерно-технических работников. Часть заказа выполняют в ушачском филиале предприятия. Уже отшили и отгрузили заказчику более 35 тысяч масок, а всего раскроили 89 тысяч штук, сообщил директор фабрики Андрей Шамшура.

Работу над первой партией на фабрике завершат на следующей неделе, а затем планируют приступить к пошиву второй.

Останутся ли медицинские маски в ассортименте производимой продукции витебского предприятия, будет зависеть от потребностей рынка. Пока же удельный вес выпускаемых изделий в общем объеме производства занимает 15%.

 
 
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Ежедневно 35 швей отшивают около 5 тысяч масок, к этой работе привлекли и инженерно-технических работников.
 
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