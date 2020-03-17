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«Белавиа» приостанавливает полеты в некоторые города России - до 1 мая. Москва остается
17.03.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия
Как отметили в «Белавиа», с 18 марта по 1 мая авиакомпания приостанавливает выполнение полетов в Воронеж, Краснодар, Казань, Москву (аэропорт Жуковский), Нижний-Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи.
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. Пассажирам нужно обратиться в представительства авиакомпании или в службу поддержки в любое время до конца 2020 года.
«Не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены в системе, поэтому можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер билета. Изменение даты вылета возможно только один раз», — уточняют в «Белавиа».
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Отменяются рейсы в семь городов, в том числе в Сочи и аэропорт Жуковский в Москве.
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