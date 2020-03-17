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Поддержите акцию «Час Земли»: 28 марта на один час отключите свет и электроприборы!
17.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В прошлом году по данным организаторов в ней приняло участие более 2 миллиардов человек из 188 стран мира, была выключена подсветка более чем 3100 архитектурных объектов. В Беларуси мероприятия прошли в 22 населенных пунктах, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков (входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что выводит участие Беларуси в «Часе Земли» на видимый международный уровень).
Выключение света на один час позволит снизить вредные выбросы в атмосферу и дает возможность каждому неравнодушному человеку внести свой вклад в сбережение энергии и сохранение климата нашей планеты. Цель «Часа Земли» не в том, чтобы сэкономить электричество. Данная акция – это символ бережного отношения к природе
Выключить свет на час – не сложно, но даже таким символическим действием стоит возможность помочь планете, изменив свои ежедневные привычки.
Как? Например, экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к воде и сделать выбор в пользу вторичной переработки бумаги и других материалов, тем самым сокращая выбросы парниковых газов – главной причины нынешнего изменения климата.
Организацией акции в Беларуси, с разрешения Всемирного фонда дикой природы, традиционно занимается товарищество «Зеленая сеть».
По информации официального
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> Организуемая по всему миру Всемирным фондом дикой природы (WWF) акция «Час Земли» в двенадцатый раз пройдет в Беларуси 28 марта с 20.30 до 21.30. В прошлом году по...
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