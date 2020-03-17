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В Горках умерла поэтесса Нина Ковалева, которая написала 24 книги, будучи прикованной к постели

17.03.2020 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 71-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни белорусская поэтесса Нина Ковалева, сообщает«Горецкий вестник». Сердце Нины Дмитриевны перестало биться 16 марта.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Не лежу, а служу». Как прикованная к постели поэтесса из Горок написала 24 книги

Нина Дмитриевна родилась 28 июля 1949 года в деревне Еськовка Дрибинского района. Окончила школу-десятилетку, отучилась в Орше на ткачиху, работала по профессии на льнокомбинете.

В 21 год Нине Ковалевой после падения на спину на скользкой лестнице поставили диагноз сирингомиелия (хроническое прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором в спинном мозге образуются полости; со временем мышцы теряют тонус, кости становятся хрупкими. — Прим. TUT.BY). Следующие 7 лет она еще сама ходила, а с 28 лет могла только сидеть, передвигаться — только с посторонней помощью. Тогда и начала писать стихи. Последние 7 лет жизни Нина Дмитриевна была прикована к постели.

Несмотря на физическую ограниченность, Нина Ковалева активно участвовала в литературной, общественной, духовной жизни региона и страны. С недавнего времени занялась поисковой работой.

За 40 лет ее творческой деятельности вышло 24 поэтических сборника для взрослых и детей на белорусском и русском языках: «Напиток певчих птиц», «Ликующий полет», «Отдайте ближнему долги», «Зов любви», «Са скрыпачкай ды з дудой», «Мы стали обелисками», «Голубая криница», «Ангел над колыбелью», «Як купалі ў купелі» и др.

Причем Нина Ковалева считала себя не поэтессой — «проводником нужных слов». И рассказывала, что не просто лежит, а служит — «примером жизненной стойкости и мужества, любви, терпения, смирения и всего на свете».

Редакция выражает соболезнования родным и близким Нины Ковалевой.

 
 
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Женщине ушла из жизни на 71-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.
 
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