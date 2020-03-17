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Парень создал фейковую страницу на сайте знакомств и выманил 4 тысячи долларов у студенток
17.03.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парень из Минска знакомился с девушками через интернет и просил у них деньги в долг, а суммы не возвращал. В итоге три студентки перевели на его счет 4 тысячи долларов. Подробности
22-летний минчанин создал на сайте знакомств фейковую страницу. Парень называл себя Максимом Фроловым, рассказывал, что закончил престижный университет и работает на фирме дяди. В какой-то момент он сообщал собеседницам, что у него появились проблемы со здоровьем и просил денег в долг, обещая все оперативно вернуть. Также давил на жалость и говорил, что «не пойдет в тюрьму больным и покончит с собой».
С теми, кто отказывался помогать, парень резко прекращал переписку. А вот три студентки 19−20 лет перевели на его банковский счет суммарно около 4 тысяч долларов. При этом с девушками он ни разу не встречался, а деньги тратил на аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей. Когда девушки просили вернуть долг, молодой человек выдумывал новые проблемы, на решение которых снова нужны были деньги.
Выйти на него удалось через новую жертву обмана. Парень познакомился с девушкой из Гродно, с которой планировал создать реальные отношения. На встрече новая собеседница была разочарована во внешности парня и отказалась дальше с ним общаться. Молодой человек пытался добиться ее внимания через просьбы своих виртуальных поклонниц, у которых брал в долг. Девушка объяснила одной из них, что парень был не тем, за кого себя выдавал, а еще показала его фотографии — реального и виртуального.
Собеседница, которая давала взаймы крупную сумму, поняла, что «Максим» мошенник, и обратилась в милицию.
Парня задержали и доставили в ИВС. За мошенничество в крупном размере на него возбудили уголовное дело. Раньше «Максим» не привлекался к уголовной и административной ответственности.
Правоохранители предполагают, что потерпевших может быть больше. Если вы стали жертвами подозреваемого, сообщайте в милицию по телефонам: +375−33−6570247; +375−29−3634723 или 102.
Номер телефона, который использовался подозреваемым при общении: +375−25−5370930.
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Парень из Минска знакомился с девушками через интернет и просил у них деньги в долг, а суммы не возвращал. Три студентки перевели на его счет 4 тысячи долларов.
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