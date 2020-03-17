Парень создал фейковую страницу на сайте знакомств и выманил 4 тысячи долларов у студенток

Источник материала: Tut.by

Парень из Минска знакомился с девушками через интернет и просил у них деньги в долг, а суммы не возвращал. В итоге три студентки перевели на его счет 4 тысячи долларов. Подробности сообщает пресс-служба МВД.



Чужое фото, которое выкладывал парень, представляясь «Максимом»: пресс-служба МВД

22-летний минчанин создал на сайте знакомств фейковую страницу. Парень называл себя Максимом Фроловым, рассказывал, что закончил престижный университет и работает на фирме дяди. В какой-то момент он сообщал собеседницам, что у него появились проблемы со здоровьем и просил денег в долг, обещая все оперативно вернуть. Также давил на жалость и говорил, что «не пойдет в тюрьму больным и покончит с собой».

С теми, кто отказывался помогать, парень резко прекращал переписку. А вот три студентки 19−20 лет перевели на его банковский счет суммарно около 4 тысяч долларов. При этом с девушками он ни разу не встречался, а деньги тратил на аренду жилья, покупку гаджетов и драгоценностей. Когда девушки просили вернуть долг, молодой человек выдумывал новые проблемы, на решение которых снова нужны были деньги.

Чужое фото, которое выкладывал парень, представляясь Максимом

Чужое фото, которое выкладывал парень, представляясь Максимом

Выйти на него удалось через новую жертву обмана. Парень познакомился с девушкой из Гродно, с которой планировал создать реальные отношения. На встрече новая собеседница была разочарована во внешности парня и отказалась дальше с ним общаться. Молодой человек пытался добиться ее внимания через просьбы своих виртуальных поклонниц, у которых брал в долг. Девушка объяснила одной из них, что парень был не тем, за кого себя выдавал, а еще показала его фотографии — реального и виртуального.

Собеседница, которая давала взаймы крупную сумму, поняла, что «Максим» мошенник, и обратилась в милицию.

Парня задержали и доставили в ИВС. За мошенничество в крупном размере на него возбудили уголовное дело. Раньше «Максим» не привлекался к уголовной и административной ответственности.



Чужое фото, которое выкладывал парень, представляясь Максимом

Правоохранители предполагают, что потерпевших может быть больше. Если вы стали жертвами подозреваемого, сообщайте в милицию по телефонам: +375−33−6570247; +375−29−3634723 или 102.

Номер телефона, который использовался подозреваемым при общении: +375−25−5370930.