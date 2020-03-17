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Мы – граждане Республики Беларусь

17.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» прошла торжественная церемония вручения паспортов и молодежных билетов ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» молодым гражданам Беларуси, достигшим 14-летнего возраста.

В знаменательный день 72 активиста пополнили ряды ОО «БРСМ».  Это ребята из числа небезразличных людей, способных продолжить начинания старших поколений, которые создавали традиции, развивали экономику, культуру и искусство нашей страны.

Молодые и энергичные… Они сегодня делают добрые дела, прославляют школу и район на спортивных аренах, стремятся  жить интересно.

Среди них спортсмены, юные художники, танцоры, певцы, победители олимпиад и многочисленных творческих конкурсов, активисты пионерской организации, волонтеры. Ребята, у которых уже на счету много добрых начинаний. Например, Эвелина Ледовских и Анна Маклак организаторы рождественской акции в поддержку ГУЗ «Борисовский специализированный дом ребенка» и одного общего доброго дела в рамках акции «29 добрых дел» в помощь многодетной семьи Приваловых, где старший сын Илья остро нуждается в операции по сохранению слуха.

 Вручая паспорта и молодежные билеты, директор нашего учреждения образования Т.Н. Прокопенкова пожелала ребятам обязательно добиться успеха, ведь в наших, теперь уже взрослых руках – будущее нашей страны.

Рита Земляничкина

 
 
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Быть гражданином Беларуси – высокая честь. Потому вручение паспортов в нашей стране приурочено к знаменательной дате – Дню Конституции, который отмечается 15...
 
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