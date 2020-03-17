«Яндекс.Транспорт» начал отображать движение трамваев и троллейбусов в Витебске

Источник материала: Tut.by

В приложениях «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» начало отображаться движение всего общественного транспорта в Витебске: к автобусам добавились трамваи и троллейбусы.





Витебск появился в мобильном приложении «Яндекс.Транспорт» почти 4 года назад, однако программа могла следить только за движением автобусов. Теперь к ним добавился и электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

Для отображения перемещения «Яндекс» использует данные gps-трекеров, установленных на общественном транспорте, поэтому в идеале пассажиры должны видеть реальное движение подвижного состава.

Источником данных для «Яндекса» в Витебске является компания ООО «Тэкинсофт».