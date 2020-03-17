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На строительство медкомплекса в Бресте и реконструкцию под онкодиспансер в Гродно выделят почти 80 млн

17.03.2020 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 млн рублей выделит Банк развития на строительство медицинского комплекса в Бресте, сообщается на сайте президента.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Деньги на строительство выделят до 2022 года. Выплачивать кредит и проценты будут из республиканского бюджета.

Кроме того, в 2020—2025 годах Банк развития выделит 53,8 млн рублей для реконструкции комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Этот кредит будет погашаться из бюджета Гродненской области.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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