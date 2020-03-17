На строительство медкомплекса в Бресте и реконструкцию под онкодиспансер в Гродно выделят почти 80 млн

Источник материала: Tut.by

25 млн рублей выделит Банк развития на строительство медицинского комплекса в Бресте, сообщается на сайте президента .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Деньги на строительство выделят до 2022 года. Выплачивать кредит и проценты будут из республиканского бюджета.

Кроме того, в 2020—2025 годах Банк развития выделит 53,8 млн рублей для реконструкции комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Этот кредит будет погашаться из бюджета Гродненской области.