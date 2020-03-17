Личный прием граждан провел парламентарий Владимир Котович

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Котович провел личный прием граждан. На приеме также присутствовала заместитель председателя районного Совета депутатов Наталья Прищепова.





В ходе мероприятия к сенатору поступило одно обращение от жителя райцентра, касающееся возможности технического обследования жилого дома, с целью получения заключения и возможности капитального ремонта. Данный вопрос взят на контроль для дополнительной проработки.





Ольга МАРЦЕЛЕВА

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