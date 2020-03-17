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МИД рекомендует белорусам воздержаться от зарубежных поездок (спойлер: еще одна страна вводит ограничения)
17.03.2020 18:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Объединенные Арабские Эмираты вводят ограничения на въезд в свою страну. Об этом
Объединенные Арабские Эмираты вводят ограничения на въезд в свою страну с 19 марта. Пускать в страну будут только граждан ОАЭ, иностранцев с дипломатическими паспортами, а также имеющих вид на жительство в ОАЭ.
С сегодняшнего дня ОАЭ прекращают выдачу всех типов въездных виз, с 19 марта приостанавливают пропуск иностранных граждан в страну через пункты пограничного контроля в рамках действия безвизовых режимов.
Выданные въездные визы, которые не были использованы для въезда в ОАЭ до 19 марта, будут аннулированы.
Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться в данный период от зарубежных поездок.
Граждан, имеющих неотложную необходимость для выезда за рубеж, МИД просит получать подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в соответствующих дипломатических представительствах или консульских учреждениях этих стран.
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МИД рекомендует белорусам воздержаться от зарубежных поездок (спойлер: еще одна страна вводит ограничения)
Граждан, имеющих неотложную необходимость для выезда за рубеж, МИД просит получать подробную информацию о характере и сроках действующих ограничений в...
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