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Теперь официально: школьные каникулы в Беларуси переносить не будут

17.03.2020 18:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весенние школьные каникулы переносить не будут. Об этом сообщает Министерство образования Беларуси.

«В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме», — сообщает Минобр и напоминает, что весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

Ранее, напомним, появилась информация, что каникулы могут начаться 23 марта и продлится две недели — до 6 апреля.

 
 
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Минобр напоминает, что весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.
 
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