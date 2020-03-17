Теперь официально: школьные каникулы в Беларуси переносить не будут

Источник материала: Tut.by

Весенние школьные каникулы переносить не будут. Об этом сообщает Министерство образования Беларуси.

«В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме», — сообщает Минобр и напоминает, что весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

Ранее, напомним, появилась информация , что каникулы могут начаться 23 марта и продлится две недели — до 6 апреля.