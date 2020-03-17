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Теперь официально: школьные каникулы в Беларуси переносить не будут
17.03.2020 18:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весенние школьные каникулы переносить не будут. Об этом сообщает Министерство образования Беларуси.
«В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме», — сообщает Минобр и напоминает, что весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.
Ранее, напомним,
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Минобр напоминает, что весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.
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