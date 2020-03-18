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Литва продлила действие транзитного коридора - пересечь границу пешком можно до 23 марта

18.03.2020 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Действие транзитного коридора через территорию Литвы продлевается до 00.00 23 марта 2020 года, сообщает МИД Беларуси в Твиттере.

МИД Беларуси сообщил, что Литва продлевает время действия транзитного коридора через свою территорию до 00 часов 23 марта 2020 года. До этого времени у белорусов есть возможность пешком перейти пункты пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».

Напомним, на данный момент все страны-соседи Беларуси закрыли границы. Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. Но до 23 марта иностранцы могут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой.

В рекомендациях на сайте посольства Беларуси прописано, что белорусы могут добраться до пунктов пропуска любым транспортом, пересечь границу пешком, а далее решить, как добраться до своего места жительства.

 
 
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Действие транзитного коридора через территорию Литвы продлевается до 00.00 23 марта 2020 года, сообщает МИД Беларуси в Твиттере.
 
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