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Литва продлила действие транзитного коридора - пересечь границу пешком можно до 23 марта
18.03.2020 16:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Действие транзитного коридора через территорию Литвы продлевается до 00.00 23 марта 2020 года,
МИД Беларуси сообщил, что Литва продлевает время действия транзитного коридора через свою территорию до 00 часов 23 марта 2020 года. До этого времени у белорусов есть возможность пешком перейти пункты пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».
Напомним, на данный момент все страны-соседи Беларуси закрыли границы. Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. Но до 23 марта иностранцы
В рекомендациях на сайте посольства Беларуси прописано, что белорусы могут добраться до пунктов пропуска любым транспортом, пересечь границу пешком, а далее решить, как добраться до своего места жительства.
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Действие транзитного коридора через территорию Литвы продлевается до 00.00 23 марта 2020 года, сообщает МИД Беларуси в Твиттере.
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