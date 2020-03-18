В ночь на 21 марта могут возникнуть проблемы с оплатой картой

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Кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек возможны в период с 02:00 до 04:00 21 марта.

«В указанный промежуток времени возможны также кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков в сети организаций торговли и сервиса (магазины, АЗС и т. п.), пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживание которых обеспечивает ОАО «Банковский процессинговый центр», – пояснили в «Беларусбанке».

Банковский процессинговый центр был создан крупнейшими банками и промпредприятиями страны с целью внедрения в Беларуси безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек. В настоящее время он оказывает услуги по информационно-технологическому обеспечению расчетов с использованием банковских карточек ряду крупнейших банков, работающих в Беларуси, в том числе, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк и ряд других.