«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

Источник материала: Газета Авангард

Семен Новиков – 10-летний улыбчивый мальчик, который, несмотря на прогнозируемую с рождения глубокую инвалидность, вместе с родителями смог преодолеть многое: он учится надомно в 4 классе, говорит, читает, и даже поет. Комплекс перенесенных операций помог Семену выровнять ножки, снять спастику в разных частях тела, поставить его на ноги, но пройти самостоятельно Семен может пока всего несколько шагов. Чтобы продолжить возить сына на реабилитации и лечение, и просто выходить на улицу, семья Новиковых просит о помощи в приобретении для сына специализированной коляски для передвижения.

Беременность проходила идеально до последней минуты, – рассказывает Наталья, мама Семена. – Семушка был крупным малышом, под 5 кг весом. Было назначено кесарево, но дежурный доктор изменил решение: «Родила одного, родишь и второго…», – сказали мне.

Родовая деятельность у мамы так и не началась, а в ответ на вводимые для стимуляции препараты поднялась высокая температура.

– Мне начали вводить антибиотики, но ничего не помогало. Схваток не было, а делать кесарево уже было нельзя. Врач сказала, что в таком случае они спасают мать, а не ребенка.

Новорожденный Семушка не дышал, но проведенная докторами реанимация была успешной – мальчика вернули к жизни.

– Сыночка выхаживали 15 дней в роддоме и 3 месяца в областной больнице, – вспоминает Наталья. – Сема выжил, но остался инвалидом. Врачи не давали ему шансов, прогнозировали, что он никогда не встанет, не заговорит, будет незрячим… Но вопреки всему нашему сыночку уже 10 лет, он растет и радует нас своими успехами!

У Сёмы ДЦП и 4 степень утраты здоровья, дальнозоркость и астигматизм – но в очках он не только нормально видит окружающий мир, но и хорошо читает. Благодаря проведенным операциям его полусогнутые ножки выпрямились, ручки смогли удерживать предметы, стопы опустились на землю, что позволило ему научиться стоять. Сейчас Семен может пройти в ортопедической обуви несколько шагов, а дома перемещается сам на коленях.

– На улицу выходим на коляске, – рассказывает мама. – Сему в нашем дворе все знают. Сначала дети тыкали пальцем, смеялись – он очень обижался, расстраивался, но со временем перестали. Сейчас всегда и поздороваются, и поиграют вместе. А еще у Семы есть велосипед для детей с ДЦП. Помню, когда он сел на него в первый раз – такое было чувство, что Сема всю жизнь умел ездить. Этот велосипед – его отдушина. Ведь ходить сам он практически не может: не может наступать на левую стопу. Мы надеемся, что будущая операция это исправит и даст Семе шанс смочь ходить самостоятельно, без опоры и без боли.

Семен всю жизнь борется за здоровое будущее и возможность ходить. Кроме ДЦП он каждый день справляется еще с одним тяжелым диагнозом: врожденной гиперплазией коры надпочечников (сольтеряющая форма).

– К сожалению, это заболевание неизлечимо, – рассказывает мама Наталья. – Всю свою жизнь Сема каждый день принимает и будет принимать препараты заместительной терапии, содержащие необходимые для нормальной работы организма вещества и гормоны. А из-за того, что в организме постоянная нехватка соли, больше всего он любит солененькое: минеральную воду, соленую рыбку.

За 10 лет упорной реабилитации и проведенных операций лежачий ребенок, который до 2 лет не мог переворачиваться, до 6 – не удерживал в руках предметы и не разговаривал, вырос красивым улыбчивым мальчиком. Благодаря его упорству и упорству родителей его интеллект полностью сохранен, а навыки речи и способность самостоятельно ходить с каждым днем улучшаются.

– Первые звуки у Семена появились в 6 лет, затем слова. Сейчас ему 10, он говорит и понимает всё, даже больше чем надо, – смеется мама. – Любит петь белорусские народные песни и рэп. К сожалению, речь все еще смазанная из-за дизартрии (дефекта речи, характеризующегося нарушением речевого дыхания, нечетким произношением). Но мы над этим работаем, постоянно занимаемся с логопедом и видим хорошую динамику! Сема меняется на глазах!

Интеллект Семы полностью сохранился, он учится на дому по общеобразовательной программе для детей с тяжелым нарушением речи, хорошо справляется со всеми предметами, вот только точные науки даются ему тяжело.





– Выгоняет учительницу, говорит: «Уходи, я не буду, зачем мне эта математика? Я и так все умею», – рассказывает мама. – Ему нравятся языки, и читает он хорошо, но как только математика – Сема теряет сознание, – смеется Наталья.

Сема очень веселый мальчик, все время шутит, всегда улыбается.

– Ты, наверное, комиком станешь, – говорят все наши знакомые, – рассказывает мама. – Сема очень прикольный, постоянно шутит, что ни скажет – всегда с юмором. И откуда он только это все берет?

«Жених-подросток» – так говорит о себе Семен. Но строит глазки он женщинам постарше. «С девчонками мне не интересно», – говорит он. «Они не обнимаются, не целуются. Что с них – никакого толку нету!»

– Сема чаще всего веселый, в хорошем настроении, но бывают и срывы, – рассказывает мама. – Их стало больше, когда он начал взрослеть. «Я гребаный инвалид, мне все это надоело, почему я таким родился…» Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это все дается… Но когда есть труд – будет и результат. Он ведь был полностью лежачий, и то, что мы сейчас имеем, это небо и земля.

О помощи

– Нашей единственной коляске уже 3 года. Из-за того, что мы постоянно ездим на реабилитации, она полностью износилась и разваливается на глазах. Колёса прокручиваются, застревают в одном положении так, что коляску не сдвинуть с места. Да и Сема уже очень вырос и весит 36 килограмм. В теплой одежде он еле-еле в нее помещается. Нам очень нужна коляска, что бы возить сына на реабилитации, лечение и даже просто ходить с ним гулять. Папа у нас работает один, и мы не можем купить ее самостоятельно. Очень просим Вас о помощи!

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать Сёму Новикова и помочь приобрести для него специализированное кресло-коляску Corzo XСountry с комплектующими, стоимостью 1290 евро (3404 бел.руб. по курсу НБ РБ на 17 марта 2020 года), внеся пожертвование на любой из благотворительных реквизитов:

Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Семен ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Семен 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!