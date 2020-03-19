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«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

19.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Семен Новиков – 10-летний улыбчивый мальчик, который, несмотря на прогнозируемую с рождения глубокую инвалидность, вместе с родителями смог преодолеть многое: он учится надомно в 4 классе, говорит, читает, и даже поет. Комплекс перенесенных операций помог Семену выровнять ножки, снять спастику в разных частях тела, поставить его на ноги, но пройти самостоятельно Семен может пока всего несколько шагов. Чтобы продолжить возить сына на реабилитации и лечение, и просто выходить на улицу, семья Новиковых просит о помощи в приобретении для сына специализированной коляски для передвижения.

«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

Беременность проходила идеально до последней минуты, – рассказывает Наталья, мама Семена. – Семушка был крупным малышом, под 5 кг весом. Было назначено кесарево, но дежурный доктор изменил решение: «Родила одного, родишь и второго…», – сказали мне.

Родовая деятельность у мамы так и не началась, а в ответ на вводимые для стимуляции препараты поднялась высокая температура.

– Мне начали вводить антибиотики, но ничего не помогало. Схваток не было, а делать кесарево уже было нельзя. Врач сказала, что в таком случае они спасают мать, а не ребенка.

Новорожденный Семушка не дышал, но проведенная докторами реанимация была успешной мальчика вернули к жизни.

– Сыночка выхаживали 15 дней в роддоме и 3 месяца в областной больнице, – вспоминает Наталья. – Сема выжил, но остался инвалидом. Врачи не давали ему шансов, прогнозировали, что он никогда не встанет, не заговорит, будет незрячим… Но вопреки всему нашему сыночку уже 10 лет, он растет и радует нас своими успехами!

«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

У Сёмы ДЦП и 4 степень утраты здоровья, дальнозоркость и астигматизм но в очках он не только нормально видит окружающий мир, но и хорошо читает. Благодаря проведенным операциям его полусогнутые ножки выпрямились, ручки смогли удерживать предметы, стопы опустились на землю, что позволило ему научиться стоять. Сейчас Семен может пройти в ортопедической обуви несколько шагов, а дома перемещается сам на коленях.

– На улицу выходим на коляске, – рассказывает мама. – Сему в нашем дворе все знают. Сначала дети тыкали пальцем, смеялись – он очень обижался, расстраивался, но со временем перестали. Сейчас всегда и поздороваются, и поиграют вместе. А еще у Семы есть велосипед для детей с ДЦП. Помню, когда он сел на него в первый раз – такое было чувство, что Сема всю жизнь умел ездить. Этот велосипед – его отдушина. Ведь ходить сам он практически не может: не может наступать на левую стопу. Мы надеемся, что будущая операция это исправит и даст Семе шанс смочь ходить самостоятельно, без опоры и без боли.

«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

Семен всю жизнь борется за здоровое будущее и возможность ходить. Кроме ДЦП он каждый день справляется еще с одним тяжелым диагнозом: врожденной гиперплазией коры надпочечников (сольтеряющая форма).

– К сожалению, это заболевание неизлечимо, – рассказывает мама Наталья. – Всю свою жизнь Сема каждый день принимает и будет принимать препараты заместительной терапии, содержащие необходимые для нормальной работы организма вещества и гормоны. А из-за того, что в организме постоянная нехватка соли, больше всего он любит солененькое: минеральную воду, соленую рыбку.

За 10 лет упорной реабилитации и проведенных операций лежачий ребенок, который до 2 лет не мог переворачиваться, до 6 – не удерживал в руках предметы и не разговаривал, вырос красивым улыбчивым мальчиком. Благодаря его упорству и упорству родителей его интеллект полностью сохранен, а навыки речи и способность самостоятельно ходить с каждым днем улучшаются.

«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

– Первые звуки у Семена появились в 6 лет, затем слова. Сейчас ему 10, он говорит и понимает всё, даже больше чем надо, – смеется мама. – Любит петь белорусские народные песни и рэп. К сожалению, речь все еще смазанная из-за дизартрии (дефекта речи, характеризующегося нарушением речевого дыхания, нечетким произношением). Но мы над этим работаем, постоянно занимаемся с логопедом и видим хорошую динамику! Сема меняется на глазах!

Интеллект Семы полностью сохранился, он учится на дому по общеобразовательной программе для детей с тяжелым нарушением речи, хорошо справляется со всеми предметами, вот только точные науки даются ему тяжело.

«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

 – Выгоняет учительницу, говорит: «Уходи, я не буду, зачем мне эта математика? Я и так все умею», – рассказывает мама. – Ему нравятся языки, и читает он хорошо, но как только математика – Сема теряет сознание, – смеется Наталья.

Сема очень веселый мальчик, все время шутит, всегда улыбается.

– Ты, наверное, комиком станешь, – говорят все наши знакомые, – рассказывает мама. – Сема очень прикольный, постоянно шутит, что ни скажет – всегда с юмором. И откуда он только это все берет?

«Жених-подросток» – так говорит о себе Семен. Но строит глазки он женщинам постарше. «С девчонками мне не интересно», – говорит он. «Они не обнимаются, не целуются. Что с них – никакого толку нету!»

– Сема чаще всего веселый, в хорошем настроении, но бывают и срывы, – рассказывает мама. – Их стало больше, когда он начал взрослеть. «Я гребаный инвалид, мне все это надоело, почему я таким родился…» Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это все дается… Но когда есть труд – будет и результат. Он ведь был полностью лежачий, и то, что мы сейчас имеем, это небо и земля.

О помощи

– Нашей единственной коляске уже 3 года. Из-за того, что мы постоянно ездим на реабилитации, она полностью износилась и разваливается на глазах. Колёса прокручиваются, застревают в одном положении так, что коляску не сдвинуть с места. Да и Сема уже очень вырос и весит 36 килограмм. В теплой одежде он еле-еле в нее помещается. Нам очень нужна коляска, что бы возить сына на реабилитации, лечение и даже просто ходить с ним гулять. Папа у нас работает один, и мы не можем купить ее самостоятельно. Очень просим Вас о помощи!

«Он видит, что всю жизнь пашет, видит, как тяжело это всё даётся… но когда есть труд – будет и результат!» Поможем Сёме Новикову!

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать Сёму Новикова и помочь приобрести для него специализированное кресло-коляску Corzo XСountry с комплектующими, стоимостью 1290 евро (3404 бел.руб. по курсу НБ РБ на 17 марта 2020 года), внеся пожертвование на любой из благотворительных реквизитов:

 

  1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

  1. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

  1. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Семен ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Семен 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

 

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!

 
Теги: Гродно
 
 
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Семен Новиков – 10-летний улыбчивый мальчик, который, несмотря на прогнозируемую с рождения глубокую инвалидность, вместе с родителями смог преодолеть...
 
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