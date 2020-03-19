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МАРТ проведет антимонопольное расследование в отношении «жестких дискаунтеров»

19.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В соответствии с нормами антимонопольного законодательства приказом Министра от 16 марта 2020 года начато антимонопольное расследование в отношении ООО «МосПродуктСервис», ООО «ЛенПродуктСервис», ООО «ВитебскПродуктСервис» и ООО «ГомельПродуктСервис».

О таком решении представители торговой сети проинформированы на рабочей встрече, которая состоялась сегодня в МАРТ.

В ходе встречи обозначено, что значительные несоответствия требованиям ассортиментных перечней были выявлены и в результате мониторингов торговых объектов.

Вместе с тем отмечено, что «жесткие дискаунтеры» – это механизм, который давит на торговые организации, занимающие доминирующее положение, и заставляет их сдерживать цены.

По итогам антимонопольного расследования планируется не только установить факт наличия либо отсутствия нарушения антимонопольного законодательства, но и определить понятие и требования к такому формату как «жесткий дискаунтер» с целью создания четких и понятных условий работы на данном рынке.

mart.gov.by

 
 
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