Как там наши в Гоа? Еще 13 белорусов не взяли на борт в Москву, вчерашние 23 тоже не вылетели

Источник материала: Tut.by

На сегодняшний момент 36 белорусских туристов не могут вылететь из Гоа домой. У них были запланированы рейсы через Москву, но авиакомпания «Россия» аннулировала им билеты.



Фото: Reuters

Второй день в индийском аэропорту Даболим происходит одна и та же ситуация: белорусов, которые возвращаются после отдыха в Гоа через Москву, не пускают на борт. Самолет авиакомпании «Россия» улетает в аэропорт Внуково без наших граждан. Вчера на улице оказались 23 белоруса , сегодня — 13.

— Утром в самолет нас, 13 человек, не пустили, у всех белорусские паспорта. Отвели в сторонку, с нами был какой-то представитель аэропорта, даже не знаю его должность. Он вел переговоры с Москвой, старался помочь нам, и даже, казалось, был шанс. Этот человек сфотографировал наши паспорта и 30 минут что-то говорил по телефону. Потом пришел и сказал: «К сожалению, вас невозможно посадить на борт». Собрал билеты, на них поставил штамп, что они аннулированы, — рассказывает TUT.BY Ксения, которая должна была вылететь сегодня в 7.00 в Москву.

Она покупала путевку через минскую компанию «ПАНДАИНТУР» у российской турфирмы «Библио глобус». Ксения, как и другие застрявшие туристы, не знает, что делать дальше. Денег почти нет. Сколько они пробудут в Индии, непонятно.

— Сейчас мы вернулись на пляж, сняли дешевое жилье. В чате, который создали наши туристы, представители посольства пишут: «Ждите новостей, будьте готовы собраться, ведутся переговоры», — рассказывает Ксения.

Те же туристы, которые не смогли улететь вчера домой, за свой счет сняли жилье. Например, в одном доме поселились 13 человек.

— Сегодня будем переезжать. Местные, белорусы и россияне, узнав про нашу ситуацию, решили помочь. Предложили жилье у себя, свет и вода по себестоимости, — рассказывает белорус Галей, которому в среду утром аннулировали билет в Москву.

Представители турбизнеса уже создали инициативную группу «Оперативный штаб туристических агентств». Здесь обещают помогать туристам круглосуточно и без выходных. Те, кто оказался в сложной ситуации, могут обращаться в группу в Telegram .

Если еще в среду из аэропорта Внуково у белорусов была возможность улететь домой, то с сегодняшнего дня авиакомпания Utair приостановила полеты в Беларусь. По последней информации, полученной посольством Беларуси в России от российских компетентных органов, для граждан Беларуси, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево, сообщает телеграм-канал Министерства спорта и туризма. Внуково в этом списке нет. Для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов.