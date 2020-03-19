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МЧС напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности
19.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Весенние палы, как показал опыт последних лет, стали мощным разрушительным фактором окружающей среды. При выжигании сухой травы нарушается корневая система растений, от высокой температуры почва и растительность беднеют, уничтожается плодородный слой, гибнут полезные побеги, насекомые и животные. Дым, который выделяется во время горения сухой травы, мусора, очень токсичен, вредит здоровью людей и наносит непоправимый ущерб экологии.
Нередко огонь проникает в лесные массивы и может принять угрожающие размеры, переходя в торфяные и лесные пожары. Очень часто от полыхающей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, сараи со скотом, получают ожоги, а иногда и гибнут люди.
Олег Червяковский добавил, что только за прошедший период текущего года на территории Пинского района зарегистрировано 14 природных пожаров.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается.
За несоблюдение указанного требования предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.
Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.
Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков юридические и физические лица возмещают вред, причиненный окружающей среде (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042).
Поэтому МЧС призывает, прежде чем бросить спичку, подумайте о пагубных последствиях для природы!
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