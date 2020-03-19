МЧС напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности

Источник материала: Полесская правда



Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту.

– На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы – это настоящее экологическое бедствие. Практически вся территория страны весной покрыта следами этой разрушительной деятельности человека, – отметил в в беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский.

Весенние палы, как показал опыт последних лет, стали мощным разрушительным фактором окружающей среды. При выжигании сухой травы нарушается корневая система растений, от высокой температуры почва и растительность беднеют, уничтожается плодородный слой, гибнут полезные побеги, насекомые и животные. Дым, который выделяется во время горения сухой травы, мусора, очень токсичен, вредит здоровью людей и наносит непоправимый ущерб экологии.

Нередко огонь проникает в лесные массивы и может принять угрожающие размеры, переходя в торфяные и лесные пожары. Очень часто от полыхающей травы загораются жилые дома, хозяйственные постройки, сараи со скотом, получают ожоги, а иногда и гибнут люди.

Так, в 2019 году на территории Пинского района и города Пинска произошло 9 лесных, 11 торфяных пожаров и 29 возгораний сухой травы и растительности на общей площади 78,82 га. Значительная часть данных возгораний произошла в феврале – марте месяцах (29 возгораний). Для тушения было задействовано 407 работников МЧС и 119 единиц пожарной аварийно-спасательной техники, а также 166 работника и 54 единицы техники других организаций. Израсходовано почти 2 тысячи литров бензина и свыше 3 тысяч литров дизельного топлива.

Олег Червяковский добавил, что только за прошедший период текущего года на территории Пинского района зарегистрировано 14 природных пожаров.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается.

За несоблюдение указанного требования предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин.

Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.

Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков юридические и физические лица возмещают вред, причиненный окружающей среде (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042).

Поэтому МЧС призывает, прежде чем бросить спичку, подумайте о пагубных последствиях для природы!