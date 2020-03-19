ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Солигорского района похитил у друга хаски, чтобы исполнить мечту своей жены

19.03.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Солигорского района захотел исполнить мечту своей жены — подарить ей породистого пса. Однако покупать его он не собирался, поэтому похитил собаку у своего знакомого. Новые «владельцы» даже дали ей новую кличку, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Из вольера хозяина двух собак в деревне Касыничи Солигорского района исчезла одна из них — породы хаски. Вторую — дворнягу — похитители не тронули. Мужчина обратился в милицию.

Выяснилось, что накануне у владельца собак гостила семейная пара его знакомых. Мужу очень приглянулась собака по кличке Алмаз — тот самый пропавший хаски. Подробно расспросив у хозяина про родословную пса, а также выяснив его стоимость, мужчина даже заявил, что забирает Алмаза. Владелец отшутился, напомнив, что собака обошлась ему в 350 рублей.

Милиционеры навестили друга потерпевшего и нашли у него пропавшего питомца. Новый владелец признался в краже животного, заявив, что ему нравятся большие собаки, а его жена мечтала о четвероногом друге именно этой породы. Однако тратить половину зарплаты ради этого он был не готов. Чтобы порадовать супругу, мужчина на такси тайно вернулся к другу, у которого гостил накануне, и похитил собаку. Дома он искупал пса и даже дал ему новую кличку — Пират.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец пропавшей собаки обратился в милицию. Похитителем оказался его друг, гостивший у него накануне со своей женой.
 
Новости дня
Новости общества
 
МЧС напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика