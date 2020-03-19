Житель Солигорского района похитил у друга хаски, чтобы исполнить мечту своей жены

Источник материала: Tut.by

Житель Солигорского района захотел исполнить мечту своей жены — подарить ей породистого пса. Однако покупать его он не собирался, поэтому похитил собаку у своего знакомого. Новые «владельцы» даже дали ей новую кличку, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Из вольера хозяина двух собак в деревне Касыничи Солигорского района исчезла одна из них — породы хаски. Вторую — дворнягу — похитители не тронули. Мужчина обратился в милицию.

Выяснилось, что накануне у владельца собак гостила семейная пара его знакомых. Мужу очень приглянулась собака по кличке Алмаз — тот самый пропавший хаски. Подробно расспросив у хозяина про родословную пса, а также выяснив его стоимость, мужчина даже заявил, что забирает Алмаза. Владелец отшутился, напомнив, что собака обошлась ему в 350 рублей.

Милиционеры навестили друга потерпевшего и нашли у него пропавшего питомца. Новый владелец признался в краже животного, заявив, что ему нравятся большие собаки, а его жена мечтала о четвероногом друге именно этой породы. Однако тратить половину зарплаты ради этого он был не готов. Чтобы порадовать супругу, мужчина на такси тайно вернулся к другу, у которого гостил накануне, и похитил собаку. Дома он искупал пса и даже дал ему новую кличку — Пират.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.