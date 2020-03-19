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«Я измотан всем этим». Экс-глава Докшиц, выстреливший в друга на охоте, получил новую должность
19.03.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший глава Докшицкого райисполокома Олег Пинчук, который, предположительно, 21 февраля
Напомним, трагедия произошла 21 февраля в Городокском районе: на охоте, предположительно, бывший председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук выстрелом по неосторожности убил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.
Следственный комитет возбудил дело за причинение смерти по неосторожности. Олега Пинчука не задерживали.
Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент
Тумиловичским сельсоветом раньше руководил Геннадий Пацевич.
Олег Пинчук говорит, что сам написал заявление об увольнении с поста предрика:
— Произошел несчастный случай. С должности председателя райисполкома я ушел. В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.
С 19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.
— Мне сказали поработать в Тумиловичском сельсовете — до мая: в этом месяце будет 20 лет, как я на госслужбе. И в мае выйдет на работу прежний руководитель — Геннадий Пацевич. Он написал два заявления: одно — на увольнение, а второе — на прием на работу в мае. Геннадий Вацлавович попросился побыть дома: у него есть и семейные, и хозяйственные дела. И сегодня на собрании он перед всеми сказал: «Приду в мае и буду работать». А я уйду с этой должности.
— А чем будете заниматься дальше, уже думали?
— Идет следствие, я пока подозреваемый. Потом — суд. И что будет дальше — не знает никто. Мы не знаем даже того, что будет ближе. Но точно одно: дольше, чем до мая, я тут работать не буду. И я Пацевичу это пообещал.
Олег Пинчук был одним из самых опытных предриков на Витебщине: председателем Докшицкого райисполкома его назначили в 2007 году.
— Я честно отработал всю жизнь. И сейчас честно работаю. Но не дай бог никому попасть в такую ситуацию, в какой оказался я. На душе очень тяжело. Я измотан всем этим, — говорит Олег Пинчук.
По словам жителей Тумиловичского сельсовета, прежний председатель Геннадий Пацевич им очень нравится — и как руководитель, и как человек:
— Вацлавович — молодец, за пару лет своей работы успел многое сделать. И мы ждем, когда он вернется назад.
Местные говорят, что Пацевича хотели снять с должности еще осенью:
— Но сельчане были категорически против, собрали подписи и отстояли своего председателя. А накануне назначения Пинчука приезжали чиновники из Докшиц, но депутаты сельсовета не проголосовали за то, чтобы сменить председателя. Сегодня прошло собрание, на нем присутствовал и новый глава райисполкома — Олег Коваленок. Нам пообещали, что Пинчук пробудет в должности лишь до мая. Надеемся, что нас не обманут.
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«Идет следствие, я пока подозреваемый. Потом - суд. И что будет дальше - не знает никто».
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