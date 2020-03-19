«Я измотан всем этим». Экс-глава Докшиц, выстреливший в друга на охоте, получил новую должность

Источник материала: Tut.by

Бывший глава Докшицкого райисполокома Олег Пинчук, который, предположительно, 21 февраля застрелил на охоте местного бизнесмена, получил новое назначение. С 19 марта он возглавляет Тумиловичский сельсовет в этом же районе. Но временно — только до мая, пока как госслужащий не уйдет на пенсию по выслуге лет. «Что будет дальше, пока неизвестно: идет следствие, я — подозреваемый», — сообщил TUT.BY Олег Пинчук.



Олег Пинчук

Напомним, трагедия произошла 21 февраля в Городокском районе: на охоте, предположительно, бывший председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук выстрелом по неосторожности убил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.

Следственный комитет возбудил дело за причинение смерти по неосторожности. Олега Пинчука не задерживали.

Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент назначил Олега Коваленка. До этого он возглавлял Полоцкий филиал областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.

Тумиловичским сельсоветом раньше руководил Геннадий Пацевич.

Олег Пинчук говорит, что сам написал заявление об увольнении с поста предрика:

— Произошел несчастный случай. С должности председателя райисполкома я ушел. В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.

С 19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.

— Мне сказали поработать в Тумиловичском сельсовете — до мая: в этом месяце будет 20 лет, как я на госслужбе. И в мае выйдет на работу прежний руководитель — Геннадий Пацевич. Он написал два заявления: одно — на увольнение, а второе — на прием на работу в мае. Геннадий Вацлавович попросился побыть дома: у него есть и семейные, и хозяйственные дела. И сегодня на собрании он перед всеми сказал: «Приду в мае и буду работать». А я уйду с этой должности.

— А чем будете заниматься дальше, уже думали?

— Идет следствие, я пока подозреваемый. Потом — суд. И что будет дальше — не знает никто. Мы не знаем даже того, что будет ближе. Но точно одно: дольше, чем до мая, я тут работать не буду. И я Пацевичу это пообещал.

Олег Пинчук был одним из самых опытных предриков на Витебщине: председателем Докшицкого райисполкома его назначили в 2007 году.

— Я честно отработал всю жизнь. И сейчас честно работаю. Но не дай бог никому попасть в такую ситуацию, в какой оказался я. На душе очень тяжело. Я измотан всем этим, — говорит Олег Пинчук.

По словам жителей Тумиловичского сельсовета, прежний председатель Геннадий Пацевич им очень нравится — и как руководитель, и как человек:

— Вацлавович — молодец, за пару лет своей работы успел многое сделать. И мы ждем, когда он вернется назад.

Местные говорят, что Пацевича хотели снять с должности еще осенью:

— Но сельчане были категорически против, собрали подписи и отстояли своего председателя. А накануне назначения Пинчука приезжали чиновники из Докшиц, но депутаты сельсовета не проголосовали за то, чтобы сменить председателя. Сегодня прошло собрание, на нем присутствовал и новый глава райисполкома — Олег Коваленок. Нам пообещали, что Пинчук пробудет в должности лишь до мая. Надеемся, что нас не обманут.

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