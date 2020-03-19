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«За билет нужно выложить 1200 долларов». Из Вьетнама не могут выехать более ста белорусских туристов

19.03.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным посольства Беларуси во Вьетнаме, более ста белорусских туристов сейчас не могут вернуться домой. Речь идет только об организованных туристах, многие поехали в путешествие самостоятельно, поэтому итоговая цифра может быть выше. Проблема в том, что белорусских туристов отказываются посадить на рейсы в Москву, поскольку граница с Беларусью закрыта, а в аэропорту прибытия Внуково нет транзитной зоны. «Мы оплатили все билеты, но стали заложниками решения российских властей», — говорят туристы.


Снимок носит иллюстративный характер Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ксения Филипчик провела во Вьетнаме семь месяцев, работая удаленно. 19 марта она должна была вылететь в Москву, однако вчера утром сервис по продаже билета прислал письмо, что билет аннулирован.

— Причина — Россия закрыла границу с Беларусью, въезд для иностранных граждан запрещен, — поясняет собеседница. — Стала искать другие билеты, например, через Турцию, но цены просто астрономические: за билет нужно выложить 1200 долларов.

Теперь девушка думает, стоит ли покупать билет или все-таки можно задержаться на месяц во Вьетнаме, ведь стандартно билет до Москвы стоит около 250 долларов.

В редакцию также обратилась семья белорусов из Могилевской области. Вшестером они отдыхали в Нячанге, на днях должны были вернуться в Москву.

— Вчера пришло письмо, что рейс Ханой-Москва отменен, — говорит Дмитрий Гусаков. — Авиакомпания разместила нас в отеле в Ханое. Условия очень хорошие, кормят отлично. Сегодня пришли списки, кого забирают на самолет — двое из нас могут лететь. Ждем, может, списки обновят, и остальных тоже возьмут. Но никакой уверенности нет, мы пока в подвешенном состоянии. Рейс у нас был в аэропорт Шереметьево. Конечно, мы готовы сразу же купить билет на самолет до Минска. В Москве на платной стоянке у нас осталась машина. Мы знаем, что из аэропорта нас не выпустят. Будем решать, как через знакомых граждан России доставить машину домой. Но главное пока самим улететь.

В посольстве Беларуси во Вьетнаме TUT.BY сообщили, что ситуация с возвратом туристов все еще напряженная, только по путевкам Anex Tour на отдых приехало более ста человек, но на этом направлении работают и другие туроператоры, также немало самостоятельных туристов.

— Мы рассказываем, как туристы в сложившейся ситуации могут добраться домой, — поясняет первый секретарь посольства Роман Липай. — Оптимальный вариант сейчас — через Турцию, хотя билеты, конечно, стоят дорого — от 600 долларов, в зависимости от даты вылета, заполняемости рейса. Очень надеемся, что в ближайшее время решится вопрос с транзитом наших туристов в аэропорт Внуково в Москве.

По данным Минспорта и туризма, за границей сейчас находится около 8 тысяч туристов, которые купили путевки. Реальная цифра выше, поскольку многие путешествуют самостоятельно. Больше всего туристов сейчас в Египте — около 6 тысяч, но их до 31 марта по графику привезут в Беларусь чартерные рейсы «Белавиа» (кстати, российских туристов белорусская авиакомпания тоже заберет — у России и Египта нет прямого авиасообщения).

Аэропорт Внуково в Москве чаще всего используются для перелетов из Азии, именно это направление остается самым проблемным. Наши туристы «застряли» в Индии, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, на Бали.

Минспорта и туризма направило в правительство письмо с просьбой на уровне премьер-министров Беларуси и России решить вопрос с транзитом через аэропорт во Внукове. Известно, что туроператор Anex Tour вчера обращался в оперативный штаб РФ с предложением организовать трансфер — автобус, который перевезет белорусских туристов из Внукова в аэропорты Шереметьево или Домодедово, откуда есть возможность вылететь в Минск. Однако вице-премьер России Татьяна Голикова отклонила предложение. Теперь рассматриваются варианты поставить чартер «Белавиа» из Внукова в Минск или организовать доставку белорусских туристов в транзитные аэропорты на дипломатическом транспорте посольства Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Туристы говорят, что за такие деньги им дешевле месяц оставаться во Вьетнаме.
 
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