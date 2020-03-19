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«За билет нужно выложить 1200 долларов». Из Вьетнама не могут выехать более ста белорусских туристов
19.03.2020 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным посольства Беларуси во Вьетнаме, более ста белорусских туристов сейчас не могут вернуться домой. Речь идет только об организованных туристах, многие поехали в путешествие самостоятельно, поэтому итоговая цифра может быть выше. Проблема в том, что белорусских туристов
Ксения Филипчик провела во Вьетнаме семь месяцев, работая удаленно. 19 марта она должна была вылететь в Москву, однако вчера утром сервис по продаже билета прислал письмо, что билет аннулирован.
— Причина — Россия закрыла границу с Беларусью, въезд для иностранных граждан запрещен, — поясняет собеседница. — Стала искать другие билеты, например, через Турцию, но цены просто астрономические: за билет нужно выложить 1200 долларов.
Теперь девушка думает, стоит ли покупать билет или все-таки можно задержаться на месяц во Вьетнаме, ведь стандартно билет до Москвы стоит около 250 долларов.
В редакцию также обратилась семья белорусов из Могилевской области. Вшестером они отдыхали в Нячанге, на днях должны были вернуться в Москву.
— Вчера пришло письмо, что рейс Ханой-Москва отменен, — говорит Дмитрий Гусаков. — Авиакомпания разместила нас в отеле в Ханое. Условия очень хорошие, кормят отлично. Сегодня пришли списки, кого забирают на самолет — двое из нас могут лететь. Ждем, может, списки обновят, и остальных тоже возьмут. Но никакой уверенности нет, мы пока в подвешенном состоянии. Рейс у нас был в аэропорт Шереметьево. Конечно, мы готовы сразу же купить билет на самолет до Минска. В Москве на платной стоянке у нас осталась машина. Мы знаем, что из аэропорта нас не выпустят. Будем решать, как через знакомых граждан России доставить машину домой. Но главное пока самим улететь.
В посольстве Беларуси во Вьетнаме TUT.BY сообщили, что ситуация с возвратом туристов все еще напряженная, только по путевкам Anex Tour на отдых приехало более ста человек, но на этом направлении работают и другие туроператоры, также немало самостоятельных туристов.
— Мы рассказываем, как туристы в сложившейся ситуации могут добраться домой, — поясняет первый секретарь посольства Роман Липай. — Оптимальный вариант сейчас — через Турцию, хотя билеты, конечно, стоят дорого — от 600 долларов, в зависимости от даты вылета, заполняемости рейса. Очень надеемся, что в ближайшее время решится вопрос с транзитом наших туристов в аэропорт Внуково в Москве.
По данным Минспорта и туризма, за границей сейчас
Аэропорт Внуково в Москве чаще всего используются для перелетов из Азии, именно это направление остается самым проблемным. Наши туристы «застряли» в Индии, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, на Бали.
Минспорта и туризма
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«За билет нужно выложить 1200 долларов». Из Вьетнама не могут выехать более ста белорусских туристов
Туристы говорят, что за такие деньги им дешевле месяц оставаться во Вьетнаме.
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