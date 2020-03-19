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Старый центр уплотняется: около кирхи в Гродно построят жилой дом

19.03.2020 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центральной части города на улице 1-го Мая в ближайшее время появятся два жилых многоквартирных дома. Одно здание в районе гипермаркета «Евроопт» уже строят. Другое, рядом с лютеранской кирхой, еще проходит стадию общественных обсуждений, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Первый дом появится на пустыре между детским садом № 51 и магазином одежды «Купалинка» недалеко от гипермаркета «Евроопт». Тут строительные работы только стартовали. Здание будет трехэтажным с 12 квартирами. Завершить строительство планируют до конца этого года.

Еще один трехэтажный жилой дом, также рассчитанный на 12 квартир, появится в районе дома № 14 по улице Академической и дома № 18 по улице 1-го Мая. Всего в 30 метрах — лютеранская кирха. Сейчас на этом месте старые деревянные хозпостройки, которые жители соседних домов используют как кладовки.


Фото: vgr.by

Здесь заказчиком строительства выступает гродненская компания «Горстройинжиниринг». Само здание будет функционально разделено на жилые и торговые площади. Жилье разместится на 1−3 этажах и в мансарде, а подвал будут сдавать в аренду под торговлю. Рядом создадут парковку. Окончание строительства — 2021 год.


Фото: vgr.by

Здание будет выглядеть современно, но в его дизайне будут учитывать архитектурные стили сохранившейся исторической застройки.

Сейчас проект будущего дома проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 14 апреля. Свои предложения и замечания можно направлять в Гродненский горисполком.

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Теги: Гродно
 
 
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В центральной части города на улице 1-го Мая в ближайшее время появятся два жилых многоквартирных дома. Одно здание в районе гипермаркета «Евроопт» уже строят....
 
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