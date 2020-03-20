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В Зельве вынесли приговор отцу, который забил до смерти свою 4-летнюю дочь

20.03.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Зельве вынесли приговор отцу, который убил свою 4-летнюю дочь. Мужчина приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает Генпрокуратура. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.


Напомним, в октябре прошлого года в деревне Модейки Зельвенского района Гродненской области произошло дикое по жестокости преступление.

25-летний пьяный отец почти неделю избивал своих маленьких дочерей — руками, веником и тапками. Старшую, 4-летнюю девочку, он в итоге забил до смерти — клал ребенка на пол, наступал ногой ей на лицо и при этом удерживал ее за руку, нанес 36 ударов по телу девочки черенком от веника, дважды ударил ее о тахту, — ребенок скончался в больнице. Мать детей ранее лишили родительских прав.

Отец вину не признавал и говорил, что это все могла сделать его сожительница.

По мнению государственного обвинителя, вместе с другими причинами и условиями, трагедия стала возможной также и из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками органов опеки Слонимского и Зельвенского районов.

С лета 2019 года они не контролировали ситуацию в семье, из которой дети были раньше изъяты, а потом девочек вернули отцу.

По представлению прокурора Гродненской области 26 сотрудников органов опеки привлечены к дисциплинарной ответственности.

 
 
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В Зельве вынесли приговор отцу, который убил свою 4-летнюю дочь. Мужчина приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в...
 
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