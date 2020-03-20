Суд отправил в колонию жителя Барановичей, который избил и выбросил свою таксу из окна

Источник материала: Tut.by

20 марта в Барановичах огласили приговор 30-летнему жителю города, который обвинялся в жестоком обращении с животным и угрозе убийством, сообщает пресс-служба областного суда.



Фото: Reuters

Суд признал его виновным и назначил год и месяц лишения свободы в колонии общего режима, а еще — принудительное лечение от алкоголизма.

Напомним, первое преступление обвиняемый совершил 18 ноября прошлого года. Сначала он душил свою домашнюю таксу, а потом избил ее и выбросил из окна квартиры на третьем этаже. От полученных травм животное погибло.

2 января 2020 года обвиняемый вновь выпил и набросился на отца, который отказался покупать ему спиртное. Во время конфликта он повалил мужчину на пол, приставил к горлу нож и угрожал убийством.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.