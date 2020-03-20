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На Гомельщине - новый начальник сферы здравоохранения
20.03.2020 15:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области — новый начальник главного управления здравоохранения. Им стал Николай Куденьчук,
Куденьчук родился в городе Дрогичин Брестской области в 1969 году. Окончил Минский государственный медицинский институт и Белорусскую медицинскую академию последипломного образования. Трудовую деятельность начинал врачом-терапевтом стажером Речицкого территориального медицинского объединения.
В 1995—1998 годах работал участковым врачом-терапевтом, врачом-терапевтом терапевтического отделения, с 1998 по 2008-й — заместителем главного врача Речицкого территориального медицинского объединения.
В 2008 году назначен заместителем начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома.
В 2018 году возглавил производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника».
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Трудовую деятельность он начинал врачом-терапевтом.
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