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Подведены итоги конкурса «Моя прекрасная тетушка»

20.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По итогам обсуждений было единогласно решено присудить первое место Тамаре Горбач, рассказавшей о своих прекрасных и любимых тетушках так, что нам самим захотелось с ними познакомиться.
Как и было обещано, работа Тамары Горбач публикуется на страницах нашей газеты, а автора ждет подарок, который в течение месяца со дня опубликования материала можно получить в редакции газеты «Адзінства» по адресу:
г. Борисов, ул. Строителей, дом 33а (при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность).

Как только прочитала о конкурсе «Моя прекрасная тетушка», сразу же подумала о своих родных и дорогих моему сердцу людях – тетушках! Их у меня четыре. И каждая по-своему хороша. У каждой из них замечательная трудовая и жизненная биография.
►Тетя Тома многие годы отработала на Борисовском мясокомбинате, в цеху колбасных изделий. Она давно уже на заслуженном отдыхе, но всегда оптимистична, элегантна и открыта в общении. При встрече невольно замечаю на ней хорошо подобранные по случаю платье и туфли. И это всегда радует!
►Тетя Лиля – бывшая труженица нашего хлебозавода, на котором она работала много лет. Сейчас на пенсии. Любит читать, посещает городскую библиотеку.
►Тетя Галя по образованию медработник. Работала в Магадане медсестрой офтальмологического кабинета. Несколько лет назад вернулась в родной город, на свою малую родину.
►Тетя Лена живет в городе Самаре. Помню, еще в школьные годы мы с нетерпением ждали приезда нашей тети из далекого города Куйбышева. Она всегда при встрече читает наизусть поэму Я. Коласа «Новая зямля».
Были у меня еще две тети (ныне покойные).
►Тетя Соня всю жизнь работала санитаркой в инфекционной больнице. Я сама медсестра со стажем, но до сих пор слышу о ней много хорошего. Внучку мою зовут Сонечка. Считаю, что в честь моей тети, и горжусь этим!
►Тетя Саша – по родственной линии папы. Ее тоже вспоминаю с теплотой, хоть в детстве немного и побаивалась. Она была инвалидом-колясочником. Помню ее всегда у раскрытого окна, под которым росли и цвели буйным цветом пионы, астры, георгины и куст красного крыжовника. Папа рассказывал, что она, тетя Саша, в годы войны была в партизанах и отморозила ноги в болотистых местах в районе Палика.
Вот такие они, мои любимые тетушки. Каждая дорога и по-своему мила.
С уважением, Тамара ГОРБАЧ

 
Теги: знакомства
 
 
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