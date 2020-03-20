Подведены итоги конкурса «Моя прекрасная тетушка»

Источник материала: Единство

По итогам обсуждений было единогласно решено присудить первое место Тамаре Горбач, рассказавшей о своих прекрасных и любимых тетушках так, что нам самим захотелось с ними познакомиться.

Как и было обещано, работа Тамары Горбач публикуется на страницах нашей газеты, а автора ждет подарок, который в течение месяца со дня опубликования материала можно получить в редакции газеты «Адзінства» по адресу:

г. Борисов, ул. Строителей, дом 33а (при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность).

Как только прочитала о конкурсе «Моя прекрасная тетушка», сразу же подумала о своих родных и дорогих моему сердцу людях – тетушках! Их у меня четыре. И каждая по-своему хороша. У каждой из них замечательная трудовая и жизненная биография.

►Тетя Тома многие годы отработала на Борисовском мясокомбинате, в цеху колбасных изделий. Она давно уже на заслуженном отдыхе, но всегда оптимистична, элегантна и открыта в общении. При встрече невольно замечаю на ней хорошо подобранные по случаю платье и туфли. И это всегда радует!

►Тетя Лиля – бывшая труженица нашего хлебозавода, на котором она работала много лет. Сейчас на пенсии. Любит читать, посещает городскую библиотеку.

►Тетя Галя по образованию медработник. Работала в Магадане медсестрой офтальмологического кабинета. Несколько лет назад вернулась в родной город, на свою малую родину.

►Тетя Лена живет в городе Самаре. Помню, еще в школьные годы мы с нетерпением ждали приезда нашей тети из далекого города Куйбышева. Она всегда при встрече читает наизусть поэму Я. Коласа «Новая зямля».

Были у меня еще две тети (ныне покойные).

►Тетя Соня всю жизнь работала санитаркой в инфекционной больнице. Я сама медсестра со стажем, но до сих пор слышу о ней много хорошего. Внучку мою зовут Сонечка. Считаю, что в честь моей тети, и горжусь этим!

►Тетя Саша – по родственной линии папы. Ее тоже вспоминаю с теплотой, хоть в детстве немного и побаивалась. Она была инвалидом-колясочником. Помню ее всегда у раскрытого окна, под которым росли и цвели буйным цветом пионы, астры, георгины и куст красного крыжовника. Папа рассказывал, что она, тетя Саша, в годы войны была в партизанах и отморозила ноги в болотистых местах в районе Палика.

Вот такие они, мои любимые тетушки. Каждая дорога и по-своему мила.

С уважением, Тамара ГОРБАЧ