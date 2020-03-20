Пожилым одиноким людям в Минске соцработники принесут домой продукты и лекарства

Источник материала: Tut.by

В Минске социальные работники будут доставлять продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям. Об этом сообщает «Минский городской центр

социального обслуживания семьи и детей».

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в столице начнут работать мобильные бригады социальных работников. Им можно позвонить по телефонам, которые указаны ниже, и оставить заявку.

Заводской район — 270−03−54; 304−01−74;

Ленинский — 317−48−23; 395−40−83;

Московский — 372−31−14;

Октябрьский — 358−74−24; 354−60−28;

Партизанский — 248−25−52;

Первомайский — 272−48−26; 255−61−89;

Советский — 316 -40−15; 234−47−68;

Фрунзенский — 396−98−01;

Центральный — 305−68−30; (044) 778−96−89.

«Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» — 317−32−32, 8(029)3673232.

Подключились к помощи пожилым людям не только соцработники, но и обычные минчане. На днях мы рассказывали про Юлию, которая повесила у входа в свой подъезд объявление о том, что готова сходить за пожилых соседей в магазин или аптеку.