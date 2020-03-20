|
Пожилым одиноким людям в Минске соцработники принесут домой продукты и лекарства
20.03.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске социальные работники будут доставлять продукты и лекарства на дом одиноким пожилым людям. Об этом
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в столице начнут работать мобильные бригады социальных работников. Им можно позвонить по телефонам, которые указаны ниже, и оставить заявку.
Заводской район — 270−03−54; 304−01−74;
Ленинский — 317−48−23; 395−40−83;
Московский — 372−31−14;
Октябрьский — 358−74−24; 354−60−28;
Партизанский — 248−25−52;
Первомайский — 272−48−26; 255−61−89;
Советский — 316 -40−15; 234−47−68;
Фрунзенский — 396−98−01;
Центральный — 305−68−30; (044) 778−96−89.
«Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» — 317−32−32, 8(029)3673232.
Подключились к помощи пожилым людям не только соцработники, но и обычные минчане. На днях мы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильные бригады соцработников сходят в магазин или купят лекарства в аптеке для пожилых одиноких людей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)