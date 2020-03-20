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«Обтирают водкой - получают пьяного ребенка с лихорадкой». Педиатры - о детях и их родителях
20.03.2020 17:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для детей педиатр — это человек, который слушает тебя холодным стетоскопом, пишет непонятные закорючки в карточке и иногда «разрешает» пропустить контрольные и остаться лечиться дома. Для родителей педиатры — это врачи, которые не только стоят на страже здоровья их чад, но и на страже материнского или отцовского спокойствия. Мы пригласили этих врачей в студию и поговорили с ними о детях-симулянтах, гиперопекающих родителях и вредном самолечении.
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«Не могли вылечить ребенка, пока не закончилась заговоренная вода от бабки-шептухи, которой его поила мама».
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