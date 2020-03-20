На Минщине в ближайшие 5 лет появятся передвижные «Дома быта»

Источник материала: Единство

«С учетом требований времени мы подошли вплотную к реализации идеи по созданию мобильного КПП – комплексного приемного пункта. У нас готовы техзадания, в этом году обязательно один такой пункт приобретем. Еще не определено, где он будет задействован. Возможно, по всей Минской области, в каждом районе – в качестве эксперимента. Интерес значительный. Думаю, до 2025 года у нас как минимум 20 районов будут обеспечены такими передвижными КПП», – рассказала Наталья Суйкова.

В таком пункте предусмотрено рабочее место парикмахера, есть возможность принимать и выдавать заказы, обеспечить розничную торговлю. Причем в комфортных условиях как для работников, так и для клиентов. По сути, это своеобразный «дом быта» на колесах.

На сегодня, кроме выездного обслуживания, в области работает сеть стационарных комплексных приемных пунктов, которые рассматриваются не только как базовые объекты услуг, но и товаропроводящая сеть. Иногда только на КПП можно получить под заказ какие-то товары. Кроме того, эти пункты становятся центром притяжения для жителей отдаленных сельских населенных пунктов.

У Минской области свои особенности развития бытового обслуживания. Жители региона, особенно вокруг Минска, хотят получать сервис близкий к столичному уровню. А с другой стороны, среди местного населения еще сильны традиции комплексного обслуживания в домах быта. Коммунальные предприятия – многофункциональные базовые организации, которые действуют в каждом районе и обеспечивают выполнение социального стандарта, в том числе в сельской местности.

«В каждом районе действует бесплатный номер 167, по которому любой житель даже самой отдаленной деревни может заказать услугу на дом (например, стрижки), оставить заявку, получить информацию в сфере бытового обслуживания», – добавила Наталья Суйкова.