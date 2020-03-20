ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Минщине в ближайшие 5 лет появятся передвижные «Дома быта»

20.03.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

«С учетом требований времени мы подошли вплотную к реализации идеи по созданию мобильного КПП – комплексного приемного пункта. У нас готовы техзадания, в этом году обязательно один такой пункт приобретем. Еще не определено, где он будет задействован. Возможно, по всей Минской области, в каждом районе – в качестве эксперимента. Интерес значительный. Думаю, до 2025 года у нас как минимум 20 районов будут обеспечены такими передвижными КПП», – рассказала Наталья Суйкова.

В таком пункте предусмотрено рабочее место парикмахера, есть возможность принимать и выдавать заказы, обеспечить розничную торговлю. Причем в комфортных условиях как для работников, так и для клиентов. По сути, это своеобразный «дом быта» на колесах.

На сегодня, кроме выездного обслуживания, в области работает сеть стационарных комплексных приемных пунктов, которые рассматриваются не только как базовые объекты услуг, но и товаропроводящая сеть. Иногда только на КПП можно получить под заказ какие-то товары. Кроме того, эти пункты становятся центром притяжения для жителей отдаленных сельских населенных пунктов.

У Минской области свои особенности развития бытового обслуживания. Жители региона, особенно вокруг Минска, хотят получать сервис близкий к столичному уровню. А с другой стороны, среди местного населения еще сильны традиции комплексного обслуживания в домах быта. Коммунальные предприятия – многофункциональные базовые организации, которые действуют в каждом районе и обеспечивают выполнение социального стандарта, в том числе в сельской местности.

«В каждом районе действует бесплатный номер 167, по которому любой житель даже самой отдаленной деревни может заказать услугу на дом (например, стрижки), оставить заявку, получить информацию в сфере бытового обслуживания», – добавила Наталья Суйкова.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2025 году как минимум 20 районов Минской области планируется обеспечить мобильными комплексными приемными пунктами, которые обеспечивают бытовое обслуживание...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГПК: Из 11 тысяч белорусов, выехавших за границу за последние три дня, около 90% - водители грузовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика