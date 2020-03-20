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Молодежь Витебщины готова помочь пожилым

20.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Молодежь Витебщины готова помочь пожилым

Белорусский республиканский союз молодежи во всех регионах области с 20 марта организует работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям
«Горячие линии начнут работу сегодня, 20 марта, в 14.00. Телефоны помощи созданы в каждом территориальном комитете БРСМ для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет.
Волонтеры подскажут телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения.
Если линия в определенном городе будет долго занята, то все нуждающиеся в помощи смогут обратиться по телефону областной горячей линии и наши волонтеры оперативно передадут информацию», — рассказал второй секретарь Витебского областного комитета Владимир Бабичев.
По желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через
интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные горячие линии будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9 до 17.00.
Телефон областной горячей линий Витебске 8 (0212) 66-20-87 будет работать с понедельника по субботу с 9 до 18.00.
Телефон горячей линии в Дубровенском районе
8 (02137) 5 11 74
Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ проводит
активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети.
На днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж
#спасибомедикам в знак признательности людям, которые каждый день заступают на медицинский пост и благодаря которым эпидемиологическая обстановка в Беларуси находится под контролем.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи во всех регионах области с 20 марта организует работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым
 
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