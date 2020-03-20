Молодежь Витебщины готова помочь пожилым

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Белорусский республиканский союз молодежи во всех регионах области с 20 марта организует работу горячих телефонных линий для информационной помощи пожилым людям

«Горячие линии начнут работу сегодня, 20 марта, в 14.00. Телефоны помощи созданы в каждом территориальном комитете БРСМ для информационной помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет.

Волонтеры подскажут телефоны территориальных центров социального обслуживания населения, гигиены и эпидемиологии близлежащих учреждений здравоохранения.

Если линия в определенном городе будет долго занята, то все нуждающиеся в помощи смогут обратиться по телефону областной горячей линии и наши волонтеры оперативно передадут информацию», — рассказал второй секретарь Витебского областного комитета Владимир Бабичев.

По желанию пожилых людей активисты союза молодежи помогут им через

интернет заказать товары первой необходимости. Молодежные горячие линии будут работать ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9 до 17.00.

Телефон областной горячей линий Витебске 8 (0212) 66-20-87 будет работать с понедельника по субботу с 9 до 18.00.

Телефон горячей линии в Дубровенском районе

8 (02137) 5 11 74

Во время непростой эпидемиологической обстановки в мире БРСМ проводит

активную информационно-разъяснительную работу с молодежью через социальные сети.

На днях союз молодежи запустил в социальных сетях челлендж

#спасибомедикам в знак признательности людям, которые каждый день заступают на медицинский пост и благодаря которым эпидемиологическая обстановка в Беларуси находится под контролем.