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Минобразования: по всей стране занятия в вузах будут начинаться позже

20.03.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Время начала учебных занятий в учреждениях высшего образования скорректировано, сообщил телеграм-канал Министерства образования.

Как пишет ведомство, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30−10.00 ежедневно. В университетах также организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения, чтобы минимизировать «наложения» входящих и выходящих из университета потоков студентов.

Такие меры в связи с пандемией приняты не только в Минске, но и во всех городах, где есть вузы.

Напомним, 19 марта на совещании Александр Лукашенко дал поручение изменить расписание начала занятий в вузах.

— Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия, сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Время начала учебных занятий в учреждениях высшего образования скорректировано, сообщил телеграм-канал Министерства образования.
 
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