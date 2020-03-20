Минобразования: по всей стране занятия в вузах будут начинаться позже

Источник материала: Tut.by

Время начала учебных занятий в учреждениях высшего образования скорректировано, сообщил телеграм-канал Министерства образования.

Как пишет ведомство, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30−10.00 ежедневно. В университетах также организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения, чтобы минимизировать «наложения» входящих и выходящих из университета потоков студентов.

Такие меры в связи с пандемией приняты не только в Минске, но и во всех городах, где есть вузы.

Напомним, 19 марта на совещании Александр Лукашенко дал поручение изменить расписание начала занятий в вузах .

— Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия, сказал он.