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С этого дня меняется расписание в столичных вузах

Общественный транспорт в Минске начал работу по новому расписанию

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные вузы и общественный транспорт начали работу по новому расписанию С этого дня меняется расписание в столичных вузах Все белорусские ВУЗы сегодня начинают работу по новому расписанию. Речь идет о тех поправках учебных графиков,...

Все белорусские ВУЗы сегодня. Речь идет о тех поправках учебных графиков, которые максимально уменьшат нагрузку на транспортную систему в пиковое время и разведут потоки людей. Это перенос первой и последней пар на более позднее время, а также увеличение интервала между 1-ой и 2-ой учебными сменами.В связи с этим, а также для профилактики распространения вирусных заболеваний, в столице 278-мь маршрутов наземного транспорта и метрополитена. По будням утренний "пиковый" интервал движения будет продлен до 10.00. К слову, мониторинг пассажиропотоков показывает, что в общественном транспорте людей стало меньше по сравнению с началом марта: метрополитен перевозит в сутки на 115-ть тысяч человек меньше, наземный транспорт - на 102-е тысячи.