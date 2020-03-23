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Столичные вузы и общественный транспорт начали работу по новому расписанию
23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С этого дня меняется расписание в столичных вузахВсе белорусские ВУЗы сегодня
Общественный транспорт в Минске начал работу по новому расписаниюВ связи с этим, а также для профилактики распространения вирусных заболеваний, в столице 278-мь маршрутов наземного транспорта и метрополитена
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С этого дня меняется расписание в столичных вузах Все белорусские ВУЗы сегодня начинают работу по новому расписанию. Речь идет о тех поправках учебных графиков,...
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