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Столичные вузы и общественный транспорт начали работу по новому расписанию

23.03.2020 23:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С этого дня меняется расписание в столичных вузах

Все белорусские ВУЗы сегодня начинают работу по новому расписанию. Речь идет о тех поправках учебных графиков, которые максимально уменьшат нагрузку на транспортную систему в пиковое время и разведут потоки людей. Это перенос первой и последней пар на более позднее время, а также увеличение интервала между 1-ой и 2-ой учебными сменами.

Общественный транспорт в Минске начал работу по новому расписанию

В связи с этим, а также для профилактики распространения вирусных заболеваний, в столице 278-мь маршрутов наземного транспорта и метрополитена начали работу по новому расписанию. По будням утренний "пиковый" интервал движения будет продлен до 10.00. К слову, мониторинг пассажиропотоков показывает, что в общественном транспорте людей стало меньше по сравнению с началом марта: метрополитен перевозит в сутки на 115-ть тысяч человек меньше, наземный транспорт - на 102-е тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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С этого дня меняется расписание в столичных вузах Все белорусские ВУЗы сегодня начинают работу по новому расписанию. Речь идет о тех поправках учебных графиков,...
 
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