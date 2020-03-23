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Желтый уровень опасности и гололедица – прогноз погоды на 23 марта

23.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В понедельник, 23 марта, Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь ночью и утром по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром порывистый.

Температура воздуха ночью -4..-10°С, в северных районах местами до -12°С, днем температурный фон будет находиться в пределах 0..+5°С.

Источник: https://www.mlyn.by/

 

 
 
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Синоптики Белгидромета объявили желтый уровень опасности 23 марта.
 
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