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В квартиру брестчанина залетела самая маленькая сова Европы. Раньше ее в Бресте не видели
23.03.2020 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 21 марта в квартиру брестчанина залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы,
Сыч залетел к квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Брестчанин сразу сообщил об этом брестским орнитологам.
«Около часа ночи позвонил мужчина. Попросив прощения за поздний звонок, он рассказал, что к нему в квартиру на 4 этаже залетела маленькая сова», — сообщило Брестское областное отделение АПБ.
Мужчина прислал орнитологам фотографию птицы. По изображению они определили, что в квартиру залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы.
Повреждений на птице обнаружено не было. После осмотра ее выпустили на свободу.
«Раньше воробьиный сыч в Бресте не встречался», — говорят в АПБ.
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