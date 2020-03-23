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В квартиру брестчанина залетела самая маленькая сова Европы. Раньше ее в Бресте не видели

23.03.2020 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 21 марта в квартиру брестчанина залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы, сообщает Брестское областное отделение АПБ.


Фото: Брестское областное отделение АПБ

Сыч залетел к квартиру на четвертом этаже многоэтажки. Брестчанин сразу сообщил об этом брестским орнитологам.

«Около часа ночи позвонил мужчина. Попросив прощения за поздний звонок, он рассказал, что к нему в квартиру на 4 этаже залетела маленькая сова», — сообщило Брестское областное отделение АПБ.

Мужчина прислал орнитологам фотографию птицы. По изображению они определили, что в квартиру залетел воробьиный сыч — самая мелкая сова Европы.

Повреждений на птице обнаружено не было. После осмотра ее выпустили на свободу.

«Раньше воробьиный сыч в Бресте не встречался», — говорят в АПБ.

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Теги: Брест
 
 
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