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Прохладно, но зато солнечно. Погода в Гродно на неделе
23.03.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Гродно, к сожалению, будет прохладно, поэтому, если вы уже спрятали зимние куртки, самое время их снова достать из шкафа. К пятнице сможете снова убрать — там уже потеплее будет,
В понедельник переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +3 °С.
Во вторник сплошная облачность, но без осадков. Утром небольшие заморозки. Днем +1…3 °С.
В среду утром — переменная облачность и без осадков. Днем ясно и до +4 °С.
В четверг днем ясно. Будет теплее — до +7 °С.
В пятницу днем — ясно, без осадков. Слабый ветер. Днем до +10 °С.
Хорошей недели!
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На этой неделе в Гродно, к сожалению, будет прохладно, поэтому, если вы уже спрятали зимние куртки, самое время их снова достать из шкафа.
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