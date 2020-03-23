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Прохладно, но зато солнечно. Погода в Гродно на неделе

23.03.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно, к сожалению, будет прохладно, поэтому, если вы уже спрятали зимние куртки, самое время их снова достать из шкафа. К пятнице сможете снова убрать — там уже потеплее будет, сообщает pogoda.by.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +3 °С.

Во вторник сплошная облачность, но без осадков. Утром небольшие заморозки. Днем +1…3 °С.

В среду утром — переменная облачность и без осадков. Днем ясно и до +4 °С.

В четверг днем ясно. Будет теплее — до +7 °С.

В пятницу днем — ясно, без осадков. Слабый ветер. Днем до +10 °С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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На этой неделе в Гродно, к сожалению, будет прохладно, поэтому, если вы уже спрятали зимние куртки, самое время их снова достать из шкафа.
 
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