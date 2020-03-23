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Погода на неделю: ближайшей ночью мороз до −14 °С, а к выходным потеплеет до +17 °С

23.03.2020 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Холодный обширный антициклон, который немецкие метеорологи нарекли Юргеном, формирует погоду в большинстве стран Европы, в том числе и в Беларуси. Его центр уже вплотную приблизился к нашим границам. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромете Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Предстоящей ночью, 24 марта, ожидается −5…11 °С, местами −12…14 °С. В середине дня при малооблачном небе максимальная температура ожидается всего +2…8 °С. Такой температурный фон будет на 3−7 °С ниже климатической нормы, что соответствует последним числам февраля.

Под влиянием антициклона останется погода на протяжении всей текущей недели, но когда центр антициклона переместится на европейскую часть территории России, вместе с ним уйдет и арктический холод, а Беларусь при этом окажется на его более теплой западной окраине.

25 марта, в среду, малооблачно, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью −4…10 °С, местами −11…13 °С, максимальная днем +5…10 °С.

В четверг, 26 марта, небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2…8 °С, местами до -10 °С, максимальная днем +8…13 °С.

27 марта, в пятницу, небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −1…6 °С, по северо-востоку до −7…9 °С, максимальная днем +10…15 °С.

28 марта, в субботу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1 °С, при прояснениях до -6 °С, максимальная днем +11…17 °С.

В воскресенье, 29 марта, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +11…17 °С.

 
 
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Холодный обширный антициклон, который немецкие метеорологи нарекли Юргеном, формирует погоду в большинстве стран Европы, в том числе и в Беларуси.
 
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