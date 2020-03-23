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«Когда пришла работать, все были в шоке». История Кати, которая работает сварщицей в деревне

23.03.2020 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В поселке Омеленец живет около 300 человек, среди них — 20-летняя Катя. Она сварщица в местном колхозе. Девушка выросла сиротой, ее воспитывала бабушка. На работу — на мотоцикле, вместо офиса с кондиционером — «летучка» (так Катя и коллеги называют рабочую машину). На работе Катя постоянно варит, сверлит, пилит и работает болгаркой. Мы продолжаем проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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