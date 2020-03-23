Каркас-арка и тентовые стены. В Лиде построят крытое поле для игры в мини-футбол

Источник материала: Tut.by

В Лиде летом начнут строить крытый стадион для игры в мини-футбол. Он появится в спортивном комплексе «Старт» по улице Качана, сообщают местные власти.



Фото: lida.by

Такой площадки больше в Беларуси нет нигде. Конструкция будет размером 45×24 метра. Она будет состоять из каркаса-арки и тентовых крыши и стен.

Под аркой разместится мини-футбольное поле с искусственным покрытием и небольшой ряд трибун. Новый крытый стадион будет расположен максимально близко к действующим раздевалкам комплекса.

На поле можно будет играть как летом, так и зимой — в это время будут использовать тепловую пушку для обогрева.

Финансировать новый спортивный объект будут за счет средств районного бюджета.

Планируется, что строительство нового спортивного объекта начнется летом, а ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.