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Каркас-арка и тентовые стены. В Лиде построят крытое поле для игры в мини-футбол
23.03.2020 18:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде летом начнут строить крытый стадион для игры в мини-футбол. Он появится в спортивном комплексе «Старт» по улице Качана,
Такой площадки больше в Беларуси нет нигде. Конструкция будет размером 45×24 метра. Она будет состоять из каркаса-арки и тентовых крыши и стен.
Под аркой разместится мини-футбольное поле с искусственным покрытием и небольшой ряд трибун. Новый крытый стадион будет расположен максимально близко к действующим раздевалкам комплекса.
На поле можно будет играть как летом, так и зимой — в это время будут использовать тепловую пушку для обогрева.
Финансировать новый спортивный объект будут за счет средств районного бюджета.
Планируется, что строительство нового спортивного объекта начнется летом, а ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.
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Крытый стадион для игры в мини-футбол появится в спортивном комплексе «Старт» по улице Качана.
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