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Каркас-арка и тентовые стены. В Лиде построят крытое поле для игры в мини-футбол

23.03.2020 18:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде летом начнут строить крытый стадион для игры в мини-футбол. Он появится в спортивном комплексе «Старт» по улице Качана, сообщают местные власти.


Фото: lida.by

Такой площадки больше в Беларуси нет нигде. Конструкция будет размером 45×24 метра. Она будет состоять из каркаса-арки и тентовых крыши и стен.

Под аркой разместится мини-футбольное поле с искусственным покрытием и небольшой ряд трибун. Новый крытый стадион будет расположен максимально близко к действующим раздевалкам комплекса.

На поле можно будет играть как летом, так и зимой — в это время будут использовать тепловую пушку для обогрева.

Финансировать новый спортивный объект будут за счет средств районного бюджета.

Планируется, что строительство нового спортивного объекта начнется летом, а ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь.

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Теги: Гродно
 
 
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Крытый стадион для игры в мини-футбол появится в спортивном комплексе «Старт» по улице Качана.
 
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