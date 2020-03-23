В Городокском районе парень убивал жену и заставлял смотреть на это ее сестру

Источник материала: Tut.by

Житель Городокского района убивал жену и заставлял ее сестру смотреть на жестокую сцену расправы. Мужчина получил 17 лет колонии, сообщает прокуратура.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 сентября прошлого года. 23-летний житель Городокского района и его жена вместе выпивали. Мужчина приревновал супругу к знакомому. Стал ее жестоко избивать. На крик о помощи прибежала родная сестра женщины.

Сестра хотела вызвать милицию. Однако мужчина насильно удерживал ее в доме и заставлял смотреть на то, как он избивал жену. В какой-то момент сестре удалось выбежать на улицу и попросить помощи у соседей.

Мужчина нанес жене не менее 38 травм, в том числе черепно-мозговую. Через неделю она, не приходя в сознание, умерла в больнице.

Сельчанина обвинили в убийстве с особой жестокостью, а также насилии и угрозе насилием в отношении иного лица, выполнявшего общественный долг по пресечению преступления.

Суд приговорил его к 17 годам колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован.