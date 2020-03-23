ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Городокском районе парень убивал жену и заставлял смотреть на это ее сестру

23.03.2020 18:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Житель Городокского района убивал жену и заставлял ее сестру смотреть на жестокую сцену расправы. Мужчина получил 17 лет колонии, сообщает прокуратура.

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 сентября прошлого года. 23-летний житель Городокского района и его жена вместе выпивали. Мужчина приревновал супругу к знакомому. Стал ее жестоко избивать. На крик о помощи прибежала родная сестра женщины.

Сестра хотела вызвать милицию. Однако мужчина насильно удерживал ее в доме и заставлял смотреть на то, как он избивал жену. В какой-то момент сестре удалось выбежать на улицу и попросить помощи у соседей.

Мужчина нанес жене не менее 38 травм, в том числе черепно-мозговую. Через неделю она, не приходя в сознание, умерла в больнице.

Сельчанина обвинили в убийстве с особой жестокостью, а также насилии и угрозе насилием в отношении иного лица, выполнявшего общественный долг по пресечению преступления.

Суд приговорил его к 17 годам колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 сентября прошлого года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Польша отправляет на карантин водителей грузовиков грузоподъемностью до 3,5 тонны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика