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В Городокском районе парень убивал жену и заставлял смотреть на это ее сестру
23.03.2020 18:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Городокского района убивал жену и заставлял ее сестру смотреть на жестокую сцену расправы. Мужчина получил 17 лет колонии,
Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 сентября прошлого года. 23-летний житель Городокского района и его жена вместе выпивали. Мужчина приревновал супругу к знакомому. Стал ее жестоко избивать. На крик о помощи прибежала родная сестра женщины.
Сестра хотела вызвать милицию. Однако мужчина насильно удерживал ее в доме и заставлял смотреть на то, как он избивал жену. В какой-то момент сестре удалось выбежать на улицу и попросить помощи у соседей.
Мужчина нанес жене не менее 38 травм, в том числе черепно-мозговую. Через неделю она, не приходя в сознание, умерла в больнице.
Сельчанина обвинили в убийстве с особой жестокостью, а также насилии и угрозе насилием в отношении иного лица, выполнявшего общественный долг по пресечению преступления.
Суд приговорил его к 17 годам колонии усиленного режима.
Приговор может быть обжалован.
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Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 сентября прошлого года.
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