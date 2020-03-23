Парень поругался с девушкой, выбросил горшок с цветком в окно и разбил чужую машину

Источник материала: Tut.by

Парень поругался с девушкой и выбросил из окна керамический горшок с цветами. Горшок попал в чужую машину и повредил крышу. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: mvd.gov.by

26-летний минчанин поругался со своей беременной подругой. Она обиделась и ушла из квартиры, а парень выпил алкоголь и выбросил в окно керамический горшок. Горшок попал на машину возле дома, повредив ее крышу.

Хозяин авто обратился в милицию. В итоге парня задержали: его нашли по отпечаткам пальцев на осколке горшка. Ранее он уже был судим.

Общая сумма причиненного ущерба составила 500 белорусских рублей. Материалы проверки по данному факту переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям минчанина дана правовая оценка.