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Парень поругался с девушкой, выбросил горшок с цветком в окно и разбил чужую машину

23.03.2020 18:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень поругался с девушкой и выбросил из окна керамический горшок с цветами. Горшок попал в чужую машину и повредил крышу. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Фото: mvd.gov.by

26-летний минчанин поругался со своей беременной подругой. Она обиделась и ушла из квартиры, а парень выпил алкоголь и выбросил в окно керамический горшок. Горшок попал на машину возле дома, повредив ее крышу.

Хозяин авто обратился в милицию. В итоге парня задержали: его нашли по отпечаткам пальцев на осколке горшка. Ранее он уже был судим.

Общая сумма причиненного ущерба составила 500 белорусских рублей. Материалы проверки по данному факту переданы в Центральный (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям минчанина дана правовая оценка.

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Теги: Минск
 
 
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Общая сумма причиненного ущерба составила 500 белорусских рублей.
 
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