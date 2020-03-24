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В выходные стартует акция "Неделя леса"

24.03.2020 08:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акция "Неделя леса"  в этом году пройдет немного раньше обычного из-за теплой весны. Начиная с субботы и по 4 апреля по всей стране будут сажать молодые деревья. В прошлом году за неделю более 50 тысяч человек высадили почти 30 миллионов деревьев. Министерство лесного хозяйства приглашает всех белорусов  поучаствовать в новой акции. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и инвентарем. В этом году акция "Неделя леса" пройдет в 13 раз. Она  будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
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Акция "Неделя леса"  в этом году пройдет немного раньше обычного из-за теплой весны. Начиная с субботы и по 4 апреля по всей стране будут сажать молодые деревья. В...
 
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