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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В выходные стартует акция "Неделя леса" Акция "Неделя леса" в этом году пройдет немного раньше обычного из-за теплой весны. Начиная с субботы и по 4 апреля по всей стране будут сажать молодые деревья. В...

Акция "Неделя леса" в этом году пройдет немного раньше обычного из-за теплой весны. Начиная с субботы и по 4 апреля по всей стране будут сажать молодые деревья. В прошлом году за неделю более 50 тысяч человек высадили почти 30 миллионов деревьев. Министерство лесного хозяйства приглашает всех белорусов поучаствовать в новой акции. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз. Все желающие будут обеспечены посадочным материалом и инвентарем. В этом году акция "Неделя леса" пройдет в 13 раз. Она будет приурочена к Году малой родины и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.