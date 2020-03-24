|
«Был прессинг». В Гомеле начался закрытый суд над учительницей, которая дернула школьницу за ухо
24.03.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Советского района Гомеля начались слушания по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая травмировала школьнице ухо. Судебный процесс сделали закрытым.
До начала заседания мама третьеклассницы — она же выступает в суде представителем частного обвинения — от каких-либо комментариев отказалась.
«Мы столько пережили, вы не представляете, какой был прессинг», — сказала TUT.BY женщина.
На одной скамье с потерпевшей девочкой — ее первая учительница, педагог гимназии № 71 Гомеля, 47-летняя Татьяна П. Женщина отказалась общаться с прессой.
Сегодня суд допросит обе стороны, а также свидетелей по делу.
TUT.BY будет следить за приговором.
Минобр тогда
Поскольку в действиях учительницы есть состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), заявители имеют право возбудить в суде дело частного обвинения. Именно так родители девочки и поступили.
Это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября прошлого года во время уроков в школе № 15 учитель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в суде Советского района Гомеля начались слушания по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая травмировала...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)