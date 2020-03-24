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Работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» помогают жильцам с ремонтом подъездов

24.03.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» помогают жильцам с ремонтом подъездов

Работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» заботятся о нашем комфорте и уюте. Но сейчас сами жильцы должны проявлять больше активности в создании благоприятных условий проживания и поддержании порядка в местах общего пользования в многоэтажных домах. Так, в нескольких домах г.Дубровно ведется ремонт подъездов. Елена Маленкович и Дмитрий Лукин приводят в порядок один из подъездов  в доме 8а по ул.Крупской. Покраска стен, лестничных маршей, обновление перил и укладка плитки на межэтажных площадках. Мастера отмечают, что времени на проведение работ придется потратить больше, чем рассчитывали, ввиду того что помещение не ремонтировалось уже пару десятков лет, но обещают сделать все качественно и с душой.

Елена КОРСАКОВА

 
 
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Работники УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» заботятся о нашем комфорте и уюте. Но сейчас сами жильцы должны проявлять больше активности в создании
 
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