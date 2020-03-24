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Столичные новостройки подешевели впервые за три месяца
24.03.2020 11:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа неделю они потеряли в цене 0,7 процента, 1334 доллара стоит в среднем квадратный метр в новых домах Минска. А вот квартиры на вторичном рынке столицы продолжают дорожать. Квадрат на вторичном рынке недвижимости Минска за неделю прибавил еще 0,1 процента. 1477 долларов сегодня стоит квадратный метр. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках сегодня составляет 143 доллара.
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За неделю они потеряли в цене 0,7 процента, 1334 доллара стоит в среднем квадратный метр в новых домах Минска. А вот квартиры на вторичном рынке столицы продолжают...
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