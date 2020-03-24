Источник материала: БT





Число желающих пройти репетиционное тестирование растет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сдать ЦТ наугад станет еще сложнее В выигрыше - добросовестный абитуриент. В этом году выпускников школ ждут небольшие изменения в бланках заданий централизованного тестирования. Там, где было 4...

В выигрыше - добросовестный абитуриент. В этом году выпускников школ ждут небольшие изменения в бланках заданий централизованного тестирования. Там, где было 4 варианта ответа, добавится 5-й. А по предметам физика и математика необходимо будет решить на 2 задачи больше. Правда, они будут включены в первый уровень сложности. То есть, хорошо подготовленные абитуриенты новшеств даже не заметят.В Республиканском институте контроля знаний также отметили рост числа желающих проверить свои знания на репетиционном тестировании. Только на первый этап осенью пришло на 2 тысячи школьников больше, чем в прошлом периоде.