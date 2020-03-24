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Сдать ЦТ наугад станет еще сложнее

24.03.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В выигрыше - добросовестный абитуриент. В этом году выпускников школ ждут небольшие изменения в бланках заданий централизованного тестирования. Там, где было 4 варианта ответа, добавится 5-й. А по предметам физика и математика необходимо будет решить на 2 задачи больше. Правда, они будут включены в первый уровень сложности. То есть, хорошо подготовленные абитуриенты новшеств даже не заметят. 


Число желающих пройти репетиционное тестирование растет

В Республиканском институте контроля знаний также отметили рост числа желающих проверить свои знания на репетиционном тестировании. Только на первый этап осенью пришло на 2 тысячи школьников больше, чем в прошлом периоде. 

 
 
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В выигрыше - добросовестный абитуриент. В этом году выпускников школ ждут небольшие изменения в бланках заданий централизованного тестирования. Там, где было 4...
 
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