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Лучшие по профессии — 2019: предприниматель Андрей Ясюк

24.03.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Лучшие по профессии — 2019: предприниматель Андрей Ясюк
Лучшим предпринимателем по итогам 2019 года назван Андрей Ясюк. В качестве ИП он зарегистрирован с 2014-го, зарегистрирован в Глуске, по месту своего рождения, но работает в основном в Минске и Минской области, по месту нынешнего жительства. Самостоятельность, стремление жить своим умом, не ждать, когда придут и дадут, а зарабатывать на жизнь самому — эти качества отличают Андрея Ясюка, именно поэтому он выбрал работу на себя. Занимается установкой и продажей окон населению. Работу свою любит, нравится, когда есть заказы, и не только потому, что это выручка и заработок, просто сам по себе Андрей Ясюк человек деятельный, энергичный, активный. Вот и в любимые занятия он, выросший рядом с речкой Птичь, выбрал себе рыбалку. Сейчас, правда, на «Птичке» бывает реже, предпочитает Припять или Днепр.

Впрочем, понятно, что лучшим предпринимателем его выбрали не из-за хорошего характера или увлечений, как говорится, не за красивые глаза, а по конкретным, сухим и беспристрастным, цифрам и показателям. В 2019 году ИП Ясюк А. М. уплатил в консолидированный бюджет Глусского района в 12 раз больше налогов, чем в 2018-м, и это 5,9 % от общего объема налогов, уплаченных всеми индивидуальными предпринимателями района. Причем все налоги он всегда платит в установленные сроки, с законом дружит, и от населения жалоб и нареканий на его работу до сих пор не поступало. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лучшим предпринимателем по итогам 2019 года назван Андрей Ясюк. В качестве ИП он зарегистрирован с 2014-го, зарегистрирован в Глуске, по месту своего рождения, но...
 
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