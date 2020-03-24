|
Лучшие по профессии — 2019: предприниматель Андрей Ясюк
24.03.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Впрочем, понятно, что лучшим предпринимателем его выбрали не из-за хорошего характера или увлечений, как говорится, не за красивые глаза, а по конкретным, сухим и беспристрастным, цифрам и показателям. В 2019 году ИП Ясюк А. М. уплатил в консолидированный бюджет Глусского района в 12 раз больше налогов, чем в 2018-м, и это 5,9 % от общего объема налогов, уплаченных всеми индивидуальными предпринимателями района. Причем все налоги он всегда платит в установленные сроки, с законом дружит, и от населения жалоб и нареканий на его работу до сих пор не поступало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшим предпринимателем по итогам 2019 года назван Андрей Ясюк. В качестве ИП он зарегистрирован с 2014-го, зарегистрирован в Глуске, по месту своего рождения, но...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)