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Еще один чартер Belavia доставил 60 белорусов на Родину

24.03.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В страну вернулись 60 человек, которые отдыхали во Вьетнаме, Доминикане, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отметили в Посольстве Беларуси в России, самолет также привез в Минск более десяти граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины. Всего страна уже оказала помощь по возвращению на Родину трем с половиной тысячам человек. Еще около тысячи белорусов находятся за рубежом.

 
Теги: Минск
 
 
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В страну вернулись 60 человек, которые отдыхали во Вьетнаме, Доминикане, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отметили в Посольстве Беларуси в России,...
 
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