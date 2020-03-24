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Еще один чартер Belavia доставил 60 белорусов на Родину
24.03.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ страну вернулись 60 человек, которые отдыхали во Вьетнаме, Доминикане, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отметили в Посольстве Беларуси в России, самолет также привез в Минск более десяти граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины. Всего страна уже оказала помощь по возвращению на Родину трем с половиной тысячам человек. Еще около тысячи белорусов находятся за рубежом.
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В страну вернулись 60 человек, которые отдыхали во Вьетнаме, Доминикане, Таиланде и Объединенных Арабских Эмиратах. Как отметили в Посольстве Беларуси в России,...
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