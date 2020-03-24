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Иностранцы просят продлить срок пребывания в Беларуси

24.03.2020 15:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Порядка 300 иностранцев, которые не могут выехать из Беларуси в связи со сложной эпидемиологической ситуацией  попросили продлить сроки их пребывания в стране. В МВД говорят, что к ним уже поступили такие предложения. Ранее сообщалось, что срок увеличен до 90 дней. Сейчас же в рамках двусторонних соглашений могут продлить время пребывания до 180.

Такое решение связано с введением рядом стран ограничительных мер для въезда иностранных граждан, они касаются и транзитных перевозок. Для улаживания всех вопросов застрявшим туристам необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции. Пассажирам также  разрешается оформить выездную белорусскую визу  в Национальном аэропорту Минск, даже если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно перед вылетом.

 
Теги: Минск
 
 
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Порядка 300 иностранцев, которые не могут выехать из Беларуси в связи со сложной эпидемиологической ситуацией  попросили продлить сроки их пребывания в стране. В...
 
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