Российские авиакомпании отправят за белорусами в Гоа и Дели чартерные рейсы

Источник материала: Tut.by

Более 3,9 тысячи белорусов вернулись в страну после закрытия границ в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений по-прежнему находятся более тысячи граждан Беларуси в 70 странах. В связи с отменой рядом государств международного авиасообщения увеличилось количество обращений белорусов, которые в настоящее время находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.

В системном порядке идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы ОАО «Белавиа».

— Определенные затруднения возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. Однако такие вопросы также постепенно удается решать, — рапортует МИД.

Россия заверила белорусских дипломатов, что российские авиакомпании 24 и 25 марта отправят отдельные чартерные рейсы в Гоа и Дели, чтобы доставить в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси.

— Таким образом, рассчитываем, что данная острая ситуация наконец-то также будет разрешена, — говорят в МИД.

Напомним, проблемы с вылетом из Индии домой через Москву у наших туристов начались 18 марта , в первый день, когда Россия закрыла границу с Беларусью. Тогда белорусов пропускали домой только через аэропорты Домодедово и Шереметьево. Те, кто прилетал во Внуково, попадали в ловушку и были вынуждены просидеть два дня, пока их не забрал специальный борт «Белавиа». 18 марта из Гоа не смогли вылететь 23 белоруса, на следующий день — еще 13 , сегодня — 15. Итак, 51 наш турист, имея на руках билеты, не смог попасть на рейс. 22 марта людей снова не взяли на борт .

С 20 марта правительство России разрешило транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию России.

В Минспорта Беларуси на прошлой неделе рассказали, что есть предварительная договоренность с туристическим оператором «Библио-Глобус» (у которого белорусы и покупали туры) организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров.

Также сегодня стало известно, что российских туристов из Египта будет вывозить белорусская компания «Белавиа».